Як виглядатиме інавгурація Володимира Зеленського – 6 фото

У центрі Києва перекрили рух. Біля Верховної Ради готуються до інавгурації Володимира Зеленського.
Згідно з отриманою Радіо Свобода інформацією, програма заходів 20 травня така:
- із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України, де складе присягу президента України українському народові;
- із 11:05 до 11:20 у Маріїнському палаці президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України;
- із 11:20 до 11:50 у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський та перша пані Олена Зеленська прийматимуть вітання від глав іноземних делегацій;
- на 12:00 – 13:30 прийняття для глав іноземних делегацій із нагоди вступу Володимира Зеленського на посаду президента України.
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