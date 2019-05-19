Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 травня 2019, Київ 18:10
Фотогалереї

Як виглядатиме інавгурація Володимира Зеленського – 6 фото

У центрі Києва перекрили рух. Біля Верховної Ради готуються до інавгурації Володимира Зеленського.

Згідно з отриманою Радіо Свобода інформацією, програма заходів 20 травня така:

  • із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України, де складе присягу президента України українському народові;
  • із 11:05 до 11:20 у Маріїнському палаці президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України;
  • із 11:20 до 11:50 у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський та перша пані Олена Зеленська прийматимуть вітання від глав іноземних делегацій;
  • на 12:00 – 13:30 прийняття для глав іноземних делегацій із нагоди вступу Володимира Зеленського на посаду президента України.



Біля Маріїнського палацу зроблений спеціальний коридор. Це пов&rsquo;язано із тим, що декілька подій відбуватимуться саме там
1 Біля Маріїнського палацу зроблений спеціальний коридор. Це пов’язано із тим, що декілька подій відбуватимуться саме там
Зокрема, Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України
2 Зокрема, Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України
Все це фільмуватимуть телекамери. Більшість із них промарковані знаком телеканалу &laquo;1+1&raquo;, яким володіє мільярдер Ігор Коломойський, тісний зв&#39;язок із яким приписують Володимиру Зеленському
3 Все це фільмуватимуть телекамери. Більшість із них промарковані знаком телеканалу «1+1», яким володіє мільярдер Ігор Коломойський, тісний зв'язок із яким приписують Володимиру Зеленському
На площі Конституції перед стінами парламенту змонтований екран, який транслюватиме перебіг інавгурації
4 На площі Конституції перед стінами парламенту змонтований екран, який транслюватиме перебіг інавгурації
І не без почесної варти. Із 10:00 до 11:00 новообраний президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні парламенту складатиме присягу українському народові
5 І не без почесної варти. Із 10:00 до 11:00 новообраний президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні парламенту складатиме присягу українському народові
У МВС повідомили, що вулиці поблизу урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті у зв&#39;язку із інавгурацією новообраного президента України
6 У МВС повідомили, що вулиці поблизу урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті у зв'язку із інавгурацією новообраного президента України

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG