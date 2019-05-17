Повернення Коломойського – сигнал тривоги для України (світова преса)

В статті видання The New York Times йдеться про повернення олігарха Ігоря Коломойського до України. Колишній чиновник Пентагона Майкл Карпентер в статті для аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, як США мають підтримати Україну під час президентства Володимира Зеленського. У виданні Bloomberg звертають увагу на припинення діяльності коаліції у Верховній Раді.

В статті американського видання The New York Times йдеться про повернення олігарха Ігоря Коломойського до України.

Кампанія тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського була зосереджена на твердженні про те, що він ні від кого незалежний, а тому здатен викорінити хронічну корупцію в Україні.

Автор пише, що тепер, коли він переміг на президентських виборах, те, як він справлятиметься із тривалою суперечкою українського уряду з Коломойським наколо «ПриватБанку», стане ключовим іспитом його передвиборчих обіцянок позбутися влади олігархів, які впливали на українську політику ще з часів отримання Україною незалежності у 1991 році.

Це також стане іспитом для відносин з західними урядами. За словами автора, вони не хочуть бачити, як їхня допомога зникає в бізнесовій імперії Коломойського.

Автор також нагадує: у квітні суд постановив, що націоналізація «ПриватБанку» була незаконною. Це означає підвищення шансів на те, що установу повернуть Коломойському.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт писав у своєму твіттері, що селективна ре-олігархізація стала б для України катастрофою. За словами центрального банку України, будь-яка спроба відмінити націоналізацію «ПриватБанку» поставить під загрозу фінансову допомогу МВФ розміром в 3,9 мільярди доларів США, мовиться у статті.

Як повідомила програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), Коломойський повернувся в Україну в компанії депутата з «Відродження» Андрія Шипка і співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча.

Це відбулося за три дні до інаугурації Зеленського.

Колишній чиновник Пентагона, експерт «Центру Байдена» Майкл Карпентер в статті для аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, як США мають підтримати Україну під час президентства Володимира Зеленського.

Українці хочуть побачити в роботі президента три речі. Перша – він має встояти перед російською агресією та відновити суверенітет. Друга – провести реформи для подолання олігархії. Третя – посилити економіку, підвищити зарплати, створити нові робочі місця. Поки Володимир Зеленський робитиме прогрес в цих трьох речах, його будуть підтримувати, пише автор.

Основні виклики на шляху України – в сферах безпеки, економіки та боротьби з корупцією. І США та міжнародне товариство мають допомогти їй в цих сферах. Головне зараз для США – залучити Зеленського та його команду, переконаний автор.

У безпековій сфері ситуація є ризикованою – російський президент Володимир Путін провокаційно вирішив видавати російські паспорти українцям на Донбасі. Це може стати прелюдією для подальшого загострення ситуації або визнання незалежності цих територій Кремлем. США мають продовжувати надавати військову підтримку та поради, пише автор.

Підхід Зеленського до Донбасу обіцяє відрізнятися від підходу президента Петра Порошенка. Зеленський казав, що хоче сприяти наданню державних послуг та полегшити обмеження подорожей через лінію розмежування. Більше залучення мешканців окупованих територій – розумний крок. Але російська пропаганда і панування терору ускладнять це, вважає Карпентер. USAID та інші установи повинні підтримати зусилля, спрямовані на поліпшення поганих умов життя на сході і пошуку шляхів подолання російських наративів про те, що лише Москва може покращити життя людей.

Щодо реформи сфери оборони, Зеленський потребуватиме підтримки США для того, щоб їх закінчити.

Щодо внутрішньої політики, Карпентер також звертає увагу на те, що антикорупційні реформи незавершені. Для Зеленського найбільшим питанням щодо його готовності боротися з корупцією буде природа його відносин з олігархом Ігорем Коломойським, йдеться у статті.

Якщо євроатлантична спільнота дозволить Росії «затягнути Україну назад силою в свою сферу олігархічних авторитарних інтересів, Кремль це лише підбадьорить, щоб розширити цю сферу ще більшою ціною для західних демократій», – переконаний Карпентер.

У виданні Bloomberg пишуть про припинення діяльності коаліції у Верховній Раді. «Народний фронт» оголосив про вихід фракції з коаліції. Це підриває шанси новообраного президента Володимира Зеленського провести дострокові вибори, мовиться у статті.

«Цей маневр наголосив на новій боротьбі за владу у колишній радянській республіці, яка набула глобального значення як фронт у битві за вплив між Росією і Заходом після протестів 2014 року», – пише автор.

«Народний фронт» фактично «розгромив» шанси на дострокові вибори. Вихід з коаліції дає партіям 30 днів, щоб зібрати нову панівну більшість. Цей період означає, що Зеленський пропустить дедлайн для проведення дострокових виборів, адже вони можуть відбутися лише за шість місяців до закінчення терміну повноважень парламенту, йдеться у статті.

«Це спроба уникнути дострокових парламентських виборів, – сказав по телефону виданню Олексій Гарань, професор у Києво-Могилянській академії, – Зараз починається відлік 30 днів, і очевидно, що навіть якщо не буде нової коаліції протягом цих 30 днів, парламент не може бути розпущений. Це означає, що президентові доведеться співіснувати з цим парламентом».