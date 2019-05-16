В Україну Коломойський прилетів у компанії депутата з «Відродження» і співвласника «95-го кварталу» – «Схеми»

На борту літака, яким олігарх Ігор Коломойський прилетів із Герцлії (Ізраїль) до Дніпра, перебували також народний депутат від партії «Відродження» Андрій Шипко і співвласник «95-го кварталу» Тімур Міндіч. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Літак умовної групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT приземлився о 2:30 ночі 16 травня у Дніпрі.

Раніше «Схеми» розповідали, що Міндіч і Шипко неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру виборів президента – про це йшлося у розслідуванні «Бенефіціар».

5 квітня журналісти помітили, як Тімур Міндіч виходив із офісу олігарха у компанії Михайла Кіпермана – бізнесмена умовної групи «Приват», лідером якої вважається олігарх.

Через тиждень, 11 квітня, «Схеми» вдруге зафіксували Міндіча в тому ж бізнес-центрі – на балконі, на якому раніше на фото для місцевого видання позував Коломойський. Того ж дня до офісу Коломойського навідувався і депутат від партії «Відродження» Андрій Шипко.

А наступного дня, 12 квітня, журналісти помітили, як Міндіч і Шипко вже разом виходили із будівлі, де розташований офіс Коломойського.

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Міндіч – соратник Ігоря Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником «Студія Квартал 95». Раніше журналісти «Схем» розповідали про його візит на день народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.

Також «Схеми» розповідали, як екс-міністр енергетики і вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс олігарха.

Крім того, у розслідуванні журналістів йшлося про те, як Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом із бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.