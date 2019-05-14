Чи варто Зеленському розпускати Раду – дискутують американські експерти

Очікується, що 14 травня стане відома дата інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Від того, коли відбудеться інавгурація, залежить і можливість проведення дострокових парламентських виборів. Троє американських експертів розповіли «Голосу Америки» розповіли про доцільність та законність дострокових виборів.

​Ендрю Мaк, голова Вашингтонського бюро юридичної фірми Asters:

«З політичної точки зору це (дочасні вибори – ред.) має сенс. Однак у нас є щось, що називається Конституцією. І в Конституції є досить суворі правила щодо того, коли мають відбутися вибори. І прискорення їх проведення на один місяць або шість тижнів зробить ситуацію неконституційною. Ми бачили це вже в 2010 році, коли Янукович переміг і вирішив по-своєму інтерпретувати Конституцію, і ми всі знаємо, чим це закінчилося, правильно? Майданом. Дивіться, президент має потужний рупор. В нього 73-відсоткова підтримка, щонайменше у другому турі. Немає жодних причин, чому він не може використовувати цю підтримку, щоб проштовхнути зміни, які необхідно зробити. Багато змін реально можна зробити без нових виборів».

Андерс Ослунд, економіст, аналітичний центр США «Атлантична рада»:

«Як заявив новообраний президент Зеленський, він хоче, щоб його інавгурація відбулась 19 травня, якнайшвидше. І щоб відбулися дострокові вибори, тому що, очевидно, цей парламент збирається працювати проти реформ, так, як це було влітку 2014 року. Тоді Україна опинилася у дуже небезпечній ситуації. Україні необхідні дострокові парламентські вибори якомога раніше. Наприклад, так відбувається у Франції, коли обирається новий президент, він має право оновити парламент, і через два місяці проходять парламентські вибори».

​Ірина Паліашвілі, голова юридичного комітету, Американсько-українська ділова рада:

«У нас тут два юристи проти одного економіста. І як юрист, ви знаєте, я захищаю Конституцію, якщо ми хочемо змінити систему. Правильно? Якщо ми хочемо зробити як у Франції, де коли приходить новий президент, обирається новий парламент, ми повинні змінити Конституцію. Якщо робити інакше, це не буде гарним сигналом щодо верховенства права. Якщо вам не подобається закон, змініть закон через демократичну процедуру, через Раду. Також, я думаю, що новообраному президентові і його команді потрібні ці півроку. Вони повинні показати українській громадськості, виборцям, підприємствам, інвесторам, МВФ, а також нашим міжнародним союзникам, на що вони здатні. І ми хочемо побачити ці сигнали до голосування на парламентських виборах. Тому я не розумію, чому кожен новообраний президент намагається розпустити Раду якомога швидше. Це ж всього шість місяців. Це не те, що він мусить мати цей склад ради до кінця свого терміну».