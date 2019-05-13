Зеленський і війна на Донбасі: як новообраний президент змінить ситуацію і чого від нього хоче Путін

Володимир Зеленський найближчим часом стане шостим президентом України. Один із головних викликів для нього – війна на Донбасі. Якою може бути стратегія повернення Донецька і Луганська під контроль України нового верховного головнокомандувача? І чого хоче від Зеленського президент Росії Володимир Путін? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

У жовтні 2016 року в Берліні відбулася остання зустріч «нормандської четвірки» на рівні глав держав.

Із того часу за один стіл переговорів президенти України і Росії не сідали.

Але зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна рано чи пізно відбудеться, впевнені опитані «Донбас.Реалії» експерти. Вирішальним у ній буде формат спілкування.

Якщо зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: «Нарешті ви повернули наші території»

«Якщо зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: «Нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і на Донбасі, допомагали їм на всьому їхньому з страшному, жорстокому, огидному шляху?», – заявив новообраний президент України Володимир Зеленський.

Ці слова прозвучали ще в день першого туру. Про те, як після перемоги на виборах бачать переговори з Російською Федерацією у команді Зеленського, «Донбас.Реалії» запитали у Івана Апаршина – одного з радників новообраного президента.

Сідати за прямі переговори між Україною та Росією безперспективно

«Я кажу як експерт, а не як позиція, яка вже сформована президентом України Володимиром Зеленським. У нього ж багато буде радників, вони ж йому будуть свої позиції якось доводити. Це виключно його право ухвалити таке рішення, і він його ухвалить. З моєї точки зору, на сьогоднішній день сідати за прямі переговори між Україною та Росією безперспективно. Росія не виконала жодних зобов’язань щодо України», – каже радник Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин.

Путін провокує Зеленського на прямі переговори

«Путін, на жаль, нагадує на сьогоднішній день такого досвідченого хижака, який, як на мене, провокує Зеленського на прямі переговори. І я б не радив шостому обраному українському президенту йти на прямі переговори з Путіним, тому що на цьому полі той його переграє. А бігати увесь час за порадами до радників – я не думаю, що Путін дасть Зеленському подібну можливість», – зазначає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Після українських виборів Кремль запустив процес роздачі російських паспортів для жителів Донбасу. І в Україні, і на Заході це назвали грубим порушенням суверенітету України. Зеленський відповів у соцмережах:

«Правда, так і сказав? Дуже добре, це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного», – відповів натомість Путін.

Нові слова Путіна Зеленський знову прокоментував у Facebook, мовляв, зараз в України і Росії зі спільного – тільки кордон. Такий обмін заявами, вважає Ігар Тишкевич, буде продовжуватись. А Путін спробує затягнути Зеленського у переговорний процес, поки той без команди і досвіду.

Росія намагається вийти не на вирішення проблеми щодо України, вона намагається вийти на «велику угоду»

«Якщо дивитися державні програми Російської Федерації, в принципі, вони всі розраховують на те, що до 2025 року Росія повинна вийти з-під санкцій: або повністю, або частково. Росія намагається вийти не на вирішення проблеми щодо України, вона намагається вийти на так звану «велику угоду», тому що, крім України, є ще кілька криз: КНДР, Іран, Сирія, Лівія, Алжир, Судан, Венесуела», – зазначає експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Чи не стане Україна розмінною монетою у цій великій угоді – це залежить, зокрема, від офіційного Києва.

Зеленський і Донбас: стратегія



«Необхідно напрацювати пакет нових пропозицій, погодити його в «нормандському форматі», а можливо, й за рахунок розширення. Далі вже з погодженим документом зустрічатися з Російською Федерацією, а, можливо, залучити навіть ще й інші країни, які сьогодні не входять до Євросоюзу, але є потужними гравцями у світі і їхній вплив, на Російську Федерацію в тому числі, достатньо великий. Наприклад, Китай», – переконаний Іван Апаршин.

Росія навряд чи погодиться на розширення «норманського формату» за рахунок США і Великої Британії, вважає Євген Магда. Ще один варіант – спробувати залучити Польщу. Але великою мірою доля переговорів буде залежати від того, яким українська влада бачить майбутнє окупованих територій.

«Те, що для України реінтеграція Донбасу і повернення Криму мають бути національною метою, національним інтересом – 100%, немає ніяких заперечень, немає ніяких сумнівів. Те, що на сьогоднішній момент немає стратегії повернення – це теж факт, її треба ухвалювати», – каже Євген Магда.

Перше, що повинен зробити Зеленський – це відповісти собі на запитання: навіщо Україні Донбас?

«Перше, що повинен зробити Зеленський – це відповісти собі на запитання: навіщо Україні Донбас? Добре, ми повісили прапор. Яка економіка буде на Донбасі? Як цей регіон впишеться в економічну систему країни, яка освіта буде на Донбасі, яка логістика буде на Донбасі? Довгий-довгий ланцюжок запитань – це якраз те, що Зеленський зобов’язаний виробити протягом найближчих трьох років. Тому що реалізувати навряд чи він за свою каденцію встигне, він повинен встигнути виробити і почати реалізовувати на вільних територіях», – зазначає Ігар Тишкевич.

Зеленський і Донбас: повернення

Повернути Донбас під контроль України можна за п’ять років – такий термін озвучив Іван Апаршин. За його словами, це оцінка міжнародної групи, яка вивчала це питання.

З цього моменту, коли російські війська пішли, а українська армія, можливо, і представники армій інших країн вийдуть на кордон, з цього моменту почнеться виконання Мінських домовленостей

«З цього моменту, коли російські війська пішли, а українська армія, можливо, і представники армій інших країн – я поки що не готовий про це говорити – вийдуть на кордон, з цього моменту почнеться виконання Мінських домовленостей в тому числі. Повернення людей, територій і взагалі відновлення статусу до 2014 року – якраз на ці питання передбачався термін п’ять років. Це стосується і прийняття відповідних рішень на рівні Організації об’єднаних націй, це стосується формування цих миротворчих сил, цивільної адміністрації», – каже Іван Апаршин.

Зараз люди в окупованих Донецьку і Луганську живуть фактично в умовах тоталітарної системи, вважає вчений і громадський діяч Ігор Козловський. Страх так чи інакше впливає на свідомість людей, додає він.

Ми вже втратили певний час, там сформувалася і масова свідомість

«Ми вже втратили певний час, там сформувалася і масова свідомість – вона не всіх затягнула до себе, але ж ви розумієте, що будь-яка масова свідомість, як частина масової культури, вона – магніт. Підросла молодь, молодь, якій було 13 років, а зараз їм по 18, вони сформувалися в інших умовах, під іншою інформаційною політикою», – розповідає релігієзнавець, колишній полонений бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Козловський.

«Я не знаю, скільки років необхідно буде нам, щоб у свідомості людей ми знову повернулися на той рівень довіри один до одного. Там же люди вбиті, як переконати тих людей, рідних 13 тисяч загиблих, що нам, наприклад, із завтрашнього дня прийдеться змиритися і знову там з кимось домовлятись – дуже буде складно. Потрібна виважена політика, всі ці чутливі питання – віра, мова, історія – необхідно розглядати дуже-дуже обережно», – переконаний Іван Апаршин.

Очевидно, на повернення не просто територій, а людей потрібно більше ніж п’ять років.