Регламентний комітет Ради розгляне дату інавгурації – трансляція

Комітет із питань регламенту Верховної Ради України на засіданні 14 травня має розглянути питання про дату інавгурації новообраного президента.

Засідання мало початися о 9:00, але, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, його перенесли на 12:00. Радіо Свобода вестиме пряму трансляцію засідання.

Напередодні чинний президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

13 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент цього тижня має розглянути постанову про призначення інавгурації президента.

Народні депутати Сергій Каплін, Віктор Балога і Сергій Міщенко пропонують призначити дату інавгурації на 19 травня, Віталій Купрій – на 20 травня.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.