Регламентний комітет Ради переніс розгляд дати інавгурації на 15 травня

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента на черговому засіданні 15 травня. Про це йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Початок засідання запланований на 15:00.

«Пропонуватиму комітету провести чергове засідання комітету завтра, в середу, як це передбачено за планом нашої роботи. Доти, я сподіваюся, нам надійдуть останні дві постанови, які зареєстровано. Сподіваюся, що станом на завтра вони будуть останніми. Й ми зможемо розглянути їх усі й дати висновок», – сказав журналістам у кулуарах парламенту в. о. голови комітету Павло Пинзеник.

Загалом парламентарі зареєстрували сім відповідних проектів постанов, один із них згодом відкликали.

Раніше планувалося, що регламентний комітет розгляне проекти на засіданні 14 травня спочатку о 9:00, потім час змінили на 12:00.

Напередодні чинний президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

13 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент цього тижня має розглянути постанову про призначення інавгурації президента.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.