У Раді з’явилися ще дві пропозиції щодо дати інавгурації

У Верховній Раді України зареєстровані ще два проекти постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Так, народний депутат Віталій Купрій (позафракційний) пропонує привести до присяги новообраного президента України 26 травня, а депутат від фракції БПП Володимир Куренной зареєстрував проект постанови про проведення інавгурації 17 травня.

Купрій раніше подав проект постанови про призначення інавгурації на 20 травня.

Загалом парламентарі зареєстрували сім відповідних проектів постанов, один із них згодом відкликали.

14 травня о 12:00 Комітет із питань регламенту Верховної Ради України має розглянути питання про дату інавгурації новообраного президента.

Напередодні чинний президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

13 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент цього тижня має розглянути постанову про призначення інавгурації президента.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.