Порошено закликає Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації – Ірина Луценко

Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, заявила представниця президента в парламенті, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко.

«Будь-які закиди про те, що хтось тримається за владу, що хтось не збирається передавати владу, є повним абсурдом. Петро Порошенко забезпечив вільні і демократичні вибори Україні. Президент Порошенко перший визнав результати виборів і перший привітав новообраного президента Володимира Зеленського. Тому президент закликає Раду якнайшвидше визначитися з датою інавгурації», – сказала Луценко під час погоджувальної ради.

13 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент цього тижня має розглянути постанову про призначення інавгурації президента.

Народні депутати Сергій Каплін, Віктор Балога та Сергій Міщенко пропонують призначити дату інавгурації на 19 травня, Віталій Купрій – на 20 травня.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.