Парубій: цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації

Верховна Рада цього пленарного тижня планує розглянути постанову про призначення інавгурації президента, заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради.

«Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано п'ять постанов. Одна з них відкликана в суботу. Я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України», – сказав Парубій.

Народні депутати Сергій Каплін, Віктор Балога та Сергій Міщенко пропонують призначити інавгурацію на 19 травня, Віталій Купрій – на 20 травня. Депутат Олександр Сугоняко пропонував призначити інавгурацію на 1 червня, однак згодом відкликав свій проект постанови.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.