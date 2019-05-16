У МВФ підтвердили приїзд місії до України 21 травня

Місія Міжнародного валютного фонду 21 травня почне роботу в Україні, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

Раніше про те, що місія МВФ прибуде в Україну 21 травня, повідомляв перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.