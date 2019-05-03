Голова МВФ: фонд готовий і надалі підтримувати Україну

Міжнародний валютний фонд готовий продовжувати підтримку України на її шляху до перетворення на сучасну ринкову економіку, заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляє прес-служба фонду, Лаґард подякувала Порошенкові за співпрацю і заявила про необхідність зберегти досягнутий прогрес у реформах, зокрема для гарантування незалежності центрального банку і підтримки стабільності банківської системи.

«Ми також погодилися з тим, що багато потрібно буде зробити для завершення перетворення України на сучасну ринкову економіку, яка твердо регулюється верховенством права і здатна залучити більше інвестицій, необхідних для досягнення більш високого і стійкого зростання. Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях», – йдеться в заяві.

Раніше про згадану телефонну розмову повідомили в Адміністрації президента. За повідомленням, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду висловила стурбованість через суди щодо денаціоналізації «Приватбанку».

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.