Коболєв назвав головний виклик для Зеленського в енергетиці і прокоментував ціни на газ

Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі – від українського президента і міністерств до «Нафтогазу» – мають діяти, щоб завадити цим планам Росії.​ Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Він також розповів, хто паразитує на українській газовій сфері і чому ціна на газ – більше не в центрі переговорів із МВФ.

Перебуваючи з візитом у Вашингтоні 1 травня, Андрій Коболєв намагався заручитись підтримкою США в питанні переговорів із Росією, а також стосовно російського газового проекту «Північний потік–2».

Росія хоче створити штучну газову кризу в Україні після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було десять років тому

«Наш головний меседж, – говорить Коболєв, – стосується в першу чергу тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і, як мабуть ви знаєте, російська сторона, «Газпром», на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо – вони тягнуть час».

Росія хоче створити штучну газову кризу в Україні, наголошує посадовець.

«Їхня мета – створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес.

Кризу, про яку говорю, й яка може мати місце в січні 2020 року, можна назвати газовою війною. І, я вважаю, що її імовірність дуже висока», – зазначає Коболєв.

Мета російської стратегії – чинити політичний тиск на Україну, а також просувати «Північний потік 2».

Україна має готуватись до цієї ситуації за двома напрямками, переконаний Коболєв. Тут можливі два збільшення потужностей отримання газу з європейського напрямку а також фінансування додаткового обсягу газу в підземних сховищах України.

Збільшення надходжень європейського газу не означає обов'язкове збільшення реверсних поставок з Росії і тому, Росія не заблокує цей напрямок.

«Газпром» жодного разу не зміг нам перекрити газ Євросоюзу. Якби це був російський газ, вони могли б це зробити, а вони цього жодного разу не змогли зробити

«Європейський ринок – це велика ванна газу. «Газпром» там один із постачальників, його доля в загальному споживанні приблизно одна четверта, тобто ми купуємо газ з ванни де «Газпром» як постачальник займає одну четверту. Чи можна це вважати російським газом? Я вважаю що, очевидно, – ні. На це є дуже простий тест – «Газпром» жодного разу не зміг нам перекрити газ Європейського союзу. Якби це був російський газ, вони могли б це зробити, а вони цього жодного разу не змогли зробити».

Коболєв закликав президента та міністерства долучатись до другого напрямку протидії можливим діям Росії в газовій сфері – створення запасів газу.

«Спільне завдання, як «Нафтогазу», так і уряду, так і міністерств, так і президента – до початку опалювального сезону створити запас газу в обсязі приблизно 20 мільярдів кубічних метрів, що на 3 мільярди більше, ніж звичайний обсяг, який ми створювали минулого року», – каже він.

Можливо, Україна також отримає і поставки американського газу.

«Ми ведемо перемовини з цього приводу, – зазначив Коболєв у відповідь на запитання про можливості отримання газу зі США. – І я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу».

Втілення кремлівського проекту «Північний потік-2» зараз затримується. Хоча це і сповільнює плани Росії, однак, Путін готовий зробити все, щоб перервати транзит через Україну, говорить Коболєв.

«З одного боку, це полегшує, – зауважив очільник «Нафтогазу» у відповідь на запитання про затримки у втіленні «Північного потоку-2». –Це дає нам певний важіль на «Газпром».

Я не думаю, що відсутність «Північного Потоку» зупинить російську сторону від повного переривання транзиту газу територією України

З іншого боку я розумію, що «Газпром» керується не комерційними інтересами, а пан Путін буде робити все можливе, щоб знову ж таки шляхом кризової ситуації просунути свій інтерес. Я не думаю, що відсутність «Північного потоку» зупинить російську сторону від повного переривання транзиту газу територією України, і ми чуємо про цей сценарій не тільки з російської сторони. Ми знаємо, що і з Європи надходить багато сигналів і є багато ознак на ринку, що росіяни готуються до такого сценарію».

Коболєв сподівається на підтримку США в переговорах із Росією, а також у питанні щодо втілення «Північного потоку-2».

«Я думаю що підтримка України в проходженні наступної зими, забезпечення достатності обсягів газу, забезпечення прозорого переговорного процесу з російськими колегами, скажімо так, є пріоритетним завданням», – говорить посадовець.

«Другим, не менш важливим, є врегулювання питання навколо «Північного потоку» шляхом адекватного, повного застосування європейського законодавства, а не так, як пропонує Німеччина», – зазначає Коболєв.

«Ось дві таких важливих теми для розмови, в яких ми почули багато цікавого», – підсумував голова правління «Нафтогазу України».

Він висловив вдячність США за підтримку.

«Ми дуже вдячні і я не перебільшую, якщо скажу що «Нафтогаз» би не досяг більшість того, що ми досягли за останні 5 років, якби не підтримка американських партнерів. Я сподіваюсь що вона буде продовжуватись у майбутньому», – зауважив посадовець.

Ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації і, на відміну від попередніх разів, цього разу, питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ, вважає посадовець.

«Я цього не очікую», – наголосив Коболєв, відповідаючи на питання, чи стануть ціни на газ проблемою в переговорах стосовно програми МВФ для України.

«Я думаю, що з МВФ зараз є розуміння, як з цим питанням себе вести, а я думаю, що найближчим часом Україна повністю відмовиться від регулювання. І я думаю, що тоді це дасть можливість кінцевому споживачеві вільно обирати найкращого постачальника», – зауважує Коболєв.

Ціни мають бути ринковими, що означає їх можливе зниження, у відповідності до ринкової ситуації, переконаний посадовець: «Я вважаю, що ціни повинні регулюватися ринком. Якщо ринок дозволяє це робити, це треба робити».

Дерегуляція створить більші можливості для енергоефективності, а також для того, щоб «Нафтогаз» напряму поставляв газ споживачам.

Ми повинні зменшувати витрати споживача на послуги з газопостачання не за рахунок регулювання ціни, а за рахунок зменшення обсягу споживання

Українські споживачі споживають втричі більше газу, ніж, наприклад, поляки, зауважує Коболєв. Це надає значні можливості для економії за рахунок енергозбереження.

«Ми повинні зменшувати витрати споживача на послуги з газопостачання не за рахунок регулювання ціни, а за рахунок зменшення обсягу споживання», – говорить він.

Чи посилиться тиск олігархів в енергетиці після виборів, залежатиме від дій президента, вважає Коболєв.

Якщо буде ефективна система, яка не даватиме можливість безкарно брати і давати хабарі, питання олігархізації України буде вирішене

«Я думаю, що все буде залежати від позиції нового президента з такого важливого питання, як боротьба з корупцією і, якщо ця боротьба буде ефективною, то ми не побачимо жодного тиску з боку олігархів», – говорить він і радить боротись не так із олігархами, як викорінювати корупцію.

«Я вважаю, що це є головним викликом для будь-якої української влади. Не олігархи, а корупція, частиною якої вони є. Якщо буде ефективна система, яка не даватиме можливість безкарно брати і давати хабарі, питання олігархізації України буде вирішене», – наголошує Коболєв.

Як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують, відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать

Усунути посередників в торгівлі газом та навести лад із облгазами важливо не лише задля зменшення корупції, але і з міркувань державної безпеки, вважає він.

«У нас є свідчення, у нас є факти, які доводять те, що як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують, відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать», – говорить Коболєв.

Відповідаючи на запитання про те, якими він бачить дві найбільш нагальні реформи у сфері енергетики, Коболєв наголосив: «В українській енергетиці, я буду говорити зараз в першу чергу про газовий ринок, найближчий для нас і який є найбільш важким, це, по-перше, усунення державного регулювання в системі постачання газу населенню. Це дозволить, в першу чергу, дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників, які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці».

Наведення ладу з облгазами Там є великі втрати, там є контроль проросійської групи Фірташа

«Другий аспект – це наведення ладу з компаніями роздрібного транспортування газу, тобто облгазами, – продовжує він. – Там є великі втрати, там є контроль проросійської групи Фірташа. І поки це питання не буде врегульовано, в першу чергу з точки зору антимонопольного законодавства, в другу чергу, з точки зору українського регулятора, поки там не буде наведено лад і ці компанії не припинять відбирати без оплати газ державної НАК «Нафтогаз України», або, говорячи простими словами, його красти, стабільного ринку в нас не буде».

Розв'язавши ці проблеми, український газовий ринок стане ефективним, прозорим і набагато більш корисним для економіки України та споживачів, наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.