Реакція МВФ на заходи уряду Гройсмана щодо цін на газ буде важливим сигналом для Зеленського – оглядач

Новообраний президент України ​Володимир Зеленський (інавгурація очікується на початку червня) може розраховувати на співпрацю з боку Заходу, але відкритим лишається питання реакції Міжнародного валютного фонду у випадку, якщо на чолі із Зеленським країна не стане цілком слідувати рекомендаціям МВФ щодо економічної ощадливості. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив політичний коментатор, історик Тарік Сиріл Амар, який працює в університеті Коч у Стамбулі. Раніше Амар працював у Колумбійському університеті США.

Раніше ЗМІ повідомили про зниження ціни на газ для населення у травні. Прес-служба «Нафтогазу» повідомила у квітні про погодження зменшення регульованої ціни на газ для населення та теплової генерації на травень до 8247 гривень за тисячу кубічних метрів. Водночас підвищується ціна на газ для промислових споживачів на 5,2-11,5%.

Як зазначає Українська служба BBC, уряд України у жовтні 2018 року ухвалив постанову №867, якою підвищив ціну на газ на 23,5%, виконавши зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін для усіх споживачів. Наступне підвищення, як повідомляється, мало відбутися у травні. Кубометр газу мав подорожчати до 9,852 гривні, а наприкінці року – до 12,314 гривні. Натомість тепер вартість газу для населення складатиме 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Тарік Сиріл Амар вважає, що реакція МВФ на поточні заходи уряду України щодо цін на газ може вказати на те, як міжнародні кредитори реагуватимуть на можливі зміни політики при Зеленському у майбутньому.

«У найближчій перспективі слідкуємо за ситуацією з цінами на елекроенергію та газ для домогосподарств», – заявив Амар «Голосу Америки». – «Побачимо, як поточні дії уряду Гройсмана будуть сприйняті МВФ».

Загалом, на думку Амара, підтримка Заходом України є усталеним фактором, і Зеленський може на неї розраховувати.

«Загалом я вважаю, що Захід настільки занурився у підтримку України, що нині наявне місце для маневру з таких питань», – говорить Амар.

Володимир Зеленський раніше закликав уряд України до переговорів з МВФ з метою досягнути зниження цін на газ. При цьому він заявляв, що виступає за виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

Низка західних коментаторів та журналістів вважають, що Зеленському може бути складно виправдати сподівання щодо нього.

«Надзвичайно успішна виборча кампанія комедіанта Зеленського та його статус аутсайдера дозволили різним людям побачити у ньому щось для себе. Наступний виклик – задовольнити сподівання виборців. На посаді перед Зеленським постануть ті ж виклики, які збивали з пантелику його попередників. Вищі ціни на газ стануть гарантією міжнародних кредитів, але обурять виборців, які очікують, що Зеленський їх зменшить», – твітував у квітні Маттіас Вільямс, головний кореспондент Reuters в Україні, Білорусі та Молдові.

Тарік Амар тривалий час досліджував історію українського Львова, працював в Україні. Деякий час Амар був академічним директором Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові. У грудні 2018 року заявив, що відмовився від відзнаки, яку отримав від міста у 2010 році, на знак протесту проти вшанування у Львові Степана Бандери. Амар критикував Володимира В'ятровича, голову Українського інституту національної пам'яті.