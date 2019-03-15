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15 Березень 2019, Київ 15:26
Новини | Економіка

В уряді ініціюють переговори з МВФ для уникнення росту цін на газ

Оприлюднений у січні меморандум програми МВФ передбачає, що «Нафтогаз» до січня 2020 року вирівняє ціни на газ для населення із ринковими

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.

«Вчора «Нафтогаз» заявив, що він закуповує за імпортом дешевий газ... Тому я сьогодні доручу «Нафтогазу» спільно з Мінфіном розпочати робочу дискусію з МВФ, щоб не допустити будь-яких підвищень ціни на газ», – сказав Гройсман 15 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Меморандум про економічну і фінансову політику за програмою фінансової допомоги stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом передбачає, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» до січня 2020 року вирівняє ціни на газ для населення із ринковими.

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В Україні з 1 січня зросли тарифи на опалення і гарячу воду внаслідок росту цін на газ.

Підвищення цін на газ було однією з умов схвалення МВФ та іншими глобальними фінансовими організаціями нових програм співпраці з Україною.

У грудні 2018 року МВФ затвердив нову програму фінансової підтримки України на суму 3,9 мільярда доларів США.

Будівля Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні
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