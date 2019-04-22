Уряд і «Нафтогаз» погодили зниження ціни на газ для населення у травні

Кабінет міністрів України та НАК «Нафтогаз України» узгодили механізм зниження ціни на газ для населення та теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 грн за тисяч кубометрів.

«Такий підхід і такий рівень ціни були узгоджені сьогодні на нараді за участі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва», – зазначили у прес-службі «Нафтогазу».

У компанії пояснили новий підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться.

«Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні», – мовиться у повідомленні.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У відповідь 8 квітня «Нафтогаз» звернувся до Кабінету міністрів з проханням скасувати положення, яке вимагає підвищити ціни на газ для населення з 1 травня, або внести до нього відповідні зміни. У компанії зазначили, що наразі вони зобов’язані підняти ціну на газ для населення до з 1 травня підняти ціну на газ для населення до 7184,8 грн.