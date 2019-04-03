«Нафтогаз» має змогу знизити ціну на газ для населення вже у квітні – уряд

Кабінет міністрів України дав можливість «Нафтогазу» знизити ціни на газ для населення з квітня, повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

Якщо ціна для промисловості зростає, «Нафтогаз» має продавати газ для населення за ціною, встановленою урядом України, повідомляє прес-служба Кабміну.

«За прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ спостерігатиметься в Україні до грудня 2019 року. Це й дало підстави уряду знизити ціну на газ для населення», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.

В Україні з 1 січня зросли тарифи на опалення і гарячу воду внаслідок росту цін на газ.

Підвищення цін на газ було однією з умов схвалення МВФ та іншими глобальними фінансовими організаціями нових програм співпраці з Україною.

У грудні 2018 року МВФ затвердив нову програму фінансової підтримки України на суму 3,9 мільярда доларів США.