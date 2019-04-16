39% українців вважають, що президент у перші 100 днів має знизити тарифи – опитування

39,1% українців вважають, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи на комунальні послуги, йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Також респонденти вказали, що президент у перші 100 днів повинен подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента (35,5%) та розпочати/пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів (32,4%).

Серед інших очікуваних кроків – початок переговори з Росією (23,3%), зниження зарплат топ-чиновникам (18,4%) і початок переговорів з ЄС та США про Донбас та Крим (16,4%).

Опитування проводили з 9 до 14 квітня. Методом особистого інтерв'ю опитали 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

Згідно з Конституцією України, президент, серед іншого, забезпечує державну незалежність, національну безпеку, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Тарифна політика належить до компетенції Кабінету міністрів України.

​За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.