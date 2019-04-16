39% українців вважають, що президент у перші 100 днів має знизити тарифи – опитування

39,1% українців вважають, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи на комунальні послуги, йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Також респонденти вказали, що президент у перші 100 днів повинен подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента (35,5%) та розпочати/пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів (32,4%).
Серед інших очікуваних кроків – початок переговори з Росією (23,3%), зниження зарплат топ-чиновникам (18,4%) і початок переговорів з ЄС та США про Донбас та Крим (16,4%).
Опитування проводили з 9 до 14 квітня. Методом особистого інтерв'ю опитали 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).
Згідно з Конституцією України, президент, серед іншого, забезпечує державну незалежність, національну безпеку, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.
Тарифна політика належить до компетенції Кабінету міністрів України.
За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ