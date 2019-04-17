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17 Квітень 2019, Київ 15:34
Новини | Економіка

Гройсман пригрозив Коболєву звільненням, якщо не буде знижено ціну на газ

Гройсман вважає, що ціни на газ для населення мають бути знижені

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З 1 травня газ для населення має подешевшати, інакше уряд може ухвалити рішення про звільнення керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Про це на засіданні уряду 17 квітня заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зазначив, що кон’юнктура ринку така, що газ може коштувати дешевше.

«Тому український уряд ухвалив рішення і зобов’язав Нафтогаз продавати газ за ринковою ціною, яка менша ніж 8,55 гривень. Що тут невідомого? Про що тут потрібно дискутувати? З нами знову починають грати в історію, що газ буде дорожче. Або НАК «Нафтогаз України» встановлює ціну нижчу, ніж 8,55 гривень із 1 травня, і говорить про це до 24 квітня, або я ініціюю відставку керівника Нафтогазу і проситиму уряд підтримати мою пропозицію», – заявив Гройсман.

За словами директора АМКУ, йдеться про ймовірне зловживання монопольним становищем
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Прем’єр доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику до 24 квітня провести переговори з «Нафтогазом» і повідомити про ціну на газ до початку місяця.

«Якщо з 1 травня ціна не буде нижчою, я на наступне засідання підготую постанову про розірвання контракту і звільнення керівників», – наголосив Гройсман.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У відповідь 8 квітня «Нафтогаз» звернувся до Кабінету міністрів з проханням скасувати положення, яке вимагає підвищити ціни на газ для населення з 1 травня, або внести до нього відповідні зміни. У компанії зазначили, що наразі вони зобов’язані підняти ціну на газ для населення до з 1 травня підняти ціну на газ для населення до 7184,8 грн.

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