АМКУ розслідує порушення з боку 20 регіональних облгазів – Терентьєв

Антимонопольний комітет розслідує ймовірні порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку 20 газорозподільних підприємств. Про це повідомив голова комітету Юрій Терентьєв.

Йдеться про такі публічні акціонерні підприємства, як «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз». За словами Терентьєва, справи стосуються ймовірного зловживання монопольним становищем на ринках розподілу природного газу.

«Підставою для початку стало донарахування облгазами (всупереч Кодексу газорозподільних систем) побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників. Такі дії облгазів призводять до понесення додаткових, необґрунтованих витрат споживачами», – каже директор АМКУ.

Він додав, що Антимонопольний комітет з 18 березня 2019 року здійснює позапланові перевірки цих облгазів і планує вжити «заходи відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції».

У січні 2019 року міністр соціальної політики Олександр Рева заявив про незаконні нарахування у платіжках за газ.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

«Регіональній газовій компанії» бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. У компанії заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті.