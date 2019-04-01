«Укренерго» повідомляє про початок реєстрації учасників ринків електроенергії

Державне підприємство «Укренерго» повідомило, що 1 квітня починається реєстрація учасників ринку електричної енергії.

«Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії» та Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307 «Про затвердження Правил ринку» 1 квітня 2019 р. Укренерго розпочало реєстрацію учасників ринку», – йдеться в заяві компанії.

Реєстрація необхідна для роботи на ринку електроенергії – його запуск запланований на 1 липня 2019 року.

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Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії. Передбачається, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.