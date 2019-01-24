Нові платіжки за газ із завищеними цінами незаконні – міністр

Платіжки за газ із донарахуваннями незаконні, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ті платіжки, які прийшли сьогодні людям, є незаконними, платити за них непотрібно. Я маю на увазі ті платіжки, які стосувалися оплати за газ без лічильників, у тому випадку, коли використовується газ для приготування їжі. Ці всі доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті», – сказав Рева.

Він зазначив, що існує три групи споживачів газу.

«Перша група споживачів – ті, які використовують газ комплексно, ті, які використовують газ для опалення оселі, підігріву води і приготування їжі. Практично всі ті, хто користується газом комплексно, вони мають лічильники. Друга категорія споживачів – це ті, хто використовує газ для підігріву води та приготування їжі. Наприклад, у людей колонка є газова. Там майже на 75-80% встановлені лічильники», – додав Рева.

Він заявив, що третя група громадян – «це ті, хто користується газом тільки для приготування їжі».

«Це основна за чисельністю група населення, хоча вона споживає лише 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників», – сказав міністр.

За словами міністра, до складу тарифу включена вартість установки лічильників. Тому газозбутова організація зобов'язана була поставити газові лічильники споживачам.

Рева заявив, що абоненти мають право вимагати повернення коштів у випадку оплати за платіжками з підвищеним тарифом.

«Нафтогаз» заявляв, що через скасування судом нових норм споживання газу українці, у яких не встановлено газового лічильника, отримали завищені платіжки за газ. Компанія запропонувала споживачам скаржитися на урядову гарячу лінію.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

«Регіональній газовій компанії» бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. У компанії заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті.