Кабмін продовжує обговорювати з МВФ підвищення ціни на газ – міністр

Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом підвищення ціни на газ, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Питання енергетичної реформи та підняття ціни на газ, і відповідно підвищення тарифів, яке з цим пов'язано – це одне з питань, яке ми обговорюємо», – сказала Маркарова.

В Україні з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

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Справа ціни на газ для населення ключова для того, щоб Міжнародний валютний фонд відновив фінансування України. Україна в рамках співпраці з МВФ зобов’язалася перейти до ринкових цін, але влітку і восени 2017 року відмовилася виконувати ці зобов’язання.