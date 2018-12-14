На монетизацію субсидій не вистачить ні грошей, ні навиків, ні адмінресурсу – Герус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про нові тарифи на теплопостачання і гарячу воду, зважаючи на подорожчання газу. Нові ціни на опалення – чи такі вони, як обіцяв прем'єр-міністр Гройсман, яка монетизація субсидій потрібна Україні і де брати гроші на модернізацію житлово-комунального господарства? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк і голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.