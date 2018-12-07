Гройсман вимагає штрафувати облгази через високі тарифи для людей

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає провести перевірки постачальників енергоресурсів на місцях і виправити ситуацію зі встановленням тарифів, вищих за прогнозовані. Про це він сказав 7 грудня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Урядовий портал».

«Звертаюся до громадян: платіть тільки за фактично спожитий газ за ціною 8,55 гривні за кубометр. Все інше – шахрайство з боку постачальників. Я підготував доручення, звернуся до Міненерговугілля (Міністерства енергетики та вугільної промисловості – ред.) та НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред.). Треба підтримати НКРЕКП з точки зору контролю і штрафувати облгази. Облгази виходять за межі своїх повноважень, а люди страждають», – заявив Гройсман.

Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з перевірки облгазів.

За спожитий газ українці платять регіональним газорозподільним компаніям (облгази і міськгази). Вони ж отримують і кошти з дербюджету, якими оплачуться субсидії. За розподіл і транспортування газу ці компанії отримують винагороду у вигляді тарифу, який встановлює Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Розподіл газу – природна монополія. У кожному конкретному регіоні керувати мережами може тільки одна компанія.

Приблизно 70% розподілу газу в Україні контролює «Регіональна газова компанія» (РГК), яка належить Дмитру Фірташу. В групу РГК входять 20 операторів, половина від їхньої загальної кількості в країні. З 20 газорозподільчих компаній РГК 16 працюють на території областей – вони є крупними операторами.

Крім тих, що офіційно входять до групи РГК, ще п'ять операторів пов'язані з політичною групою, до якої входять сам Дмитро Фірташ та позафракційні народні депутати Юрій Бойко і Сергій Льовочкін.

Також серед власників облгазів є Віктор Попов, Ігор Учитель, Олексій Лелюк, Костянтин Бородін, Олег Іванющенко та інші.