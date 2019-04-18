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18 Квітень 2019, Київ 20:05
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Що буде з ціною на газ?

Що буде з ціною на газ?
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Із 1 травня газ для населення має подешевшати, інакше уряд може ухвалити рішення про звільнення керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, заявив 18 квітня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Натомість у «Нафтогазі» пояснюють, що Кабмін видав одну постанову про зниження ціни на газ, але не скасував попередню – про підвищення. Про ціну на газ у програмі Ваша Свобода говорили директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко та голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Ведучий: Віталій Портников.

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