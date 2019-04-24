В уряді очікують подальшого зниження ціни на газ для населення

У Кабінеті міністрів України очікують подальшого зниження ціни на газ для населення.

Як заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман, 24 квітня спливає термін, протягом якого НАК «Нафтогаз України» мав знайти рішення для зниження ціни на газ для населення – згідно з динамікою світових ринків.

«У понеділок, 22 квітня, «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня ціну на тисячу кубів. Думаю, це буде не останнє зниження, адже ринки показують (відповідну динаміку)», – цитує Гройсмана прес-служба уряду.

Він також нагадав, що питання ціни газу стало «другим попередженням» для менеджменту «Нафтогазу».

«Перша епопея була з контрактом, друга – з цінами на газ, третьої не буде. Якщо менеджери НАК не зрозуміють, що вони найняті державою, аби ефективно управляти компанією, а не гратися з народом, наслідок буде один – зміна менеджменту «Нафтогазу», – сказав прем’єр.

Тим часом, 24 квітня у команді Володимира Зеленського, який, за даними ЦВК, перемагає на виборах президента України, закликали «НАК «Нафтогаз України» і Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ та, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне пониження ціни газу для населення із 1 травня».

При цьому ще два дні тому, 22 квітня, в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У березні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.

Підвищення цін на газ було однією з умов схвалення МВФ та іншими глобальними фінансовими організаціями нових програм співпраці з Україною.

У грудні 2018 року МВФ затвердив нову програму фінансової підтримки України на суму 3,9 мільярда доларів США.