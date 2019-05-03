АП: Голова МВФ стурбована ситуацією з «Приватбанком»

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила стурбованість через суди щодо де-націоналізації «Приватбанку» у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенко, повідомляє Адміністрація президента.

За даними АП, Лагард відзначила «макрофінансову стабільність в Україні та успішне функціонування банківської системи», однак звернула увагу на судове оскарження націоналізації «Приватбанку».

«Висловлено стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації «Приватбанку», що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави. Крістін Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Національного банку Україну», – йдеться в заяві.

Водночас, додають у прес-службі Адміністрації президента, Лагард висловила готовність продовжувати співпрацю МВФ із Києвом.

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У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

18 квітня цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Наступного дня цей суд скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, який визначив перелік пов’язаних з банком фізичних і юридичних осіб. 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування «Приватбанку» на суму в 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.