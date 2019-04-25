Нацбанк очікує на приїзд місії МВФ у травні

Національний банк України очікує на приїзд місії Міжнародного валютного фонду в травні, заявив голова НБУ Яків Смолій.

«Ми очікуємо в середині травня, як і планувалося. Місія буде проводити перегляд програми і за результатами буде ухвалене рішення про надання чергового траншу, якого ми очікуємо цього року. Що стосується умов, покладених на Нацбанк, – вони виконані», – сказав Смолій.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.