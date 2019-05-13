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13 Травень 2019, Київ 16:43
Новини | Економіка

Наступного тижня в Україну приїде місія МВФ

Місія МВФ приїде в Україну 21 травня

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Наступного тижня, 21 травня, в Україну прибуде місія Міжнародного валютного фонду. Про це під час погоджувальної ради 13 травня заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко.

Він зазначив, що експерти МВФ працюватимуть в Україні протягом двох тижнів.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

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