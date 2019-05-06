Співвідношення боргу та ВВП знизилося до 59% – Національний банк України

Співвідношення боргу та валового внутрішнього продукту знизилося до 59%, повідомив Національний банк України у своєму звіті.

«Державний та гарантований державою борг у цілому зменшився на 1.0% з початку року – до 2147 млрд грн станом на кінець березня 2019 року. Це зумовлено виплатами за гарантованим боргом, зокрема перед МВФ. Додаковим чинником було незначне зміцнення гривні», – заявили в Національному банку України.

У регуляторі заявили, що на початку року уряд активно залучав боргові ресурси у зв’язку зі щільним графіком погашення боргу та з потребою у фінансуванні дефіциту з огляду на незначні надходження від приватизації.