Доля «Приватбанку» – перший тест президента Зеленського. Експерти США

Повернення «Приватбанку» минулим власникам стане катастрофою для української економіки, а заяви Ігоря Коломойського на адресу екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої є погрозами. Такі думки пролунали під час телевізійної дискусії, організованої Українською службою «Голосу Америки» «Загрози та Виклики Президента Зеленського». У ній взяли участь економіст, старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Oслунд, голова юридичного комітету Американсько-Української ділової ради та керуючий партнер Української юридичної групи Ірина Паліашвілі та партнер, керівник вашингтонського представництва юридичної компанії Asters USA Ендрю Мак.

18-го квітня, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну щодо націоналізації «Приватбанку».

Мак вказує на те, що це сталося між першим та другим турами, коли перемога Зеленського була практичного доконаним фактом. «Судді, які приймали рішення в цих справах, у кращому випадку – політично заангажовані, в найгіршому – діяли непрозоро», – говорить він.

Отже, це – перший тест для нового президента. Чи захистить він у цьому випадку державні інтереси?

За його словами, ставки для «Приватбанку» сьогодні є надзвичайно високими: «У 2016 році там була дірка у 5,5 мільярдів доларів. Тепер, наприкінці 2018 року, прибуток – 400 мільйонів доларів». І це, говорить він, є однією з небагатьох історій успіху України за останні роки та спільним досягненням українського уряду, МВФ та Заходу в цілому.

«Отже, це – перший тест для нового президента. Чи захистить він у цьому випадку державні інтереси? Очевидно, не таємниця, що новий президент мав відносини з колишнім власником «Приватбанку». Чи буде новий президент лідером іншого типу? Якщо знову будуть інсайдерські угоди і не буде відмежування, я думаю, не матиме значення, які закони прийматимуть. Їх все одно не виконуватимуть», – заявляє Мак.

Відповідаючи на питання щодо пропозицій колишнього власника Ігоря Коломойського стосовно перегляду націоналізації банку, Ослунд відповів, що цього робити не можна в жодному разі.

«Про що тут говорити? Він взяв з банку 5,5 мільярда доларів. Найкращим способом пограбувати банк є володіти банком. Коломойського і Геннадія Боголюбова звинувачують у тому, що вони самі собі видали 97% кредитів. Ці кредити були переведені у принаймні 50 офшорних компаній на Кіпрі, а потім і далі. Важливо, щоб ці гроші повернулися в «Приватбанк», тому що «Приватбанк» належить українській державі. Після того, як Коломойський вкрав гроші, він тепер ще раз хоче їх вкрасти в українського народу».

Паліашвілі вказала на наслідки для української економіки у разі задоволення судами вимог колишніх власників:

«Це створить ефект доміно для всієї української економіки. Це стане кінцем української економіки, оскільки МВФ відкличе свою підтримку. Це буде величезним ударом по верховенству права. З країни вийдуть навіть ті інвестори, що є. Це буде справжньою катастрофою. Ми не можемо цього недооцінювати», – наполягає вона.

За словами обох юристів-учасників дискусії, президент має достатньо важелів, аби впливати на ситуацію без тиску на суди.

«Перш за все, президент повинен призначити суддів. По-друге, президент отримав 73% голосів у другому турі. Це нечувано в Україні або будь-де на Заході. Отже, з такою легітимністю, якщо президент вийде і зробить чітку заяву, це матимемо величезний ефект», – заявив Мак.

«Говорячи не тільки про Приват, а в цілому, Україна є президентсько- парламентською республікою. У президента багато інструментів, доступних йому за законом, щоб впливати на економіку, впливати на судову систему. Я не приймаю виправдання, які ми чуємо від деяких людей його команди, що, мовляв, у нас немає безпосереднього впливу на це чи те», – погодилася Паліашвілі.

МВФ є основою економічної стабільності в Україні

Мак також нагадав, що рішення щодо націоналізації «Приватбанку» в 2016-му році приймала Рада національної безпеки, яку призначає та контролює президент. Оскільки наслідки для економіки України, у разі скасування націоналізації та можливого відкликання, у результаті, підтримки МВФ, можуть бути катастрофічними, це стає питанням національної безпеки, каже він.

Економіст Андерс Ослунд погодився, що рішення у справі «Приватбанку» може стати на заваді співпраці з МВФ, як і питання скасування Конституційним судом 27-го лютого статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У тої же час, підкреслив він, макроекономічна ситуація – в порядку. Усі показники – монетарна політика, обмінний курс, бюджетний контроль, тощо – в нормі.

Ослунд підкреслив, що співпраця із МВФ є основою економічної стабільності в Україні, оскільки країна має хоча не дуже високий борг, але за короткотерміновими позичками, а гроші МВФ є дешевими – 3-3,5% на рік. Для порівняння – дохідність українських єврооблігацій становить близько 9%.

«Без грошей МВФ перед Україною постає реальний ризик дефолту, а дефолт приведе до масштабної девальвації гривні», – заявив він.

Юристку Паліашвілі також обурили слова Ігоря Коломойського в інтерв’ю Bihus.Info про те, що вони готові, у разі потреби, привести з Лондона в Київ екс-голову НБУ Валерію Гонтареву «приватним порядком».

«Це шокуюча заява, тому що, ми говоримо про верховенство права, про усунення вибіркового правосуддя, про усунення приватних мотивів у державній політиці, а тут ви чітко бачите вибіркове правосуддя. Ви бачите насправді погрози колишньому державному посадовцю. І це злочин за українським Кримінальним кодексом. Викрадення – це злочин. Я думаю, що він опосередковано дискредитує Зеленського. І я знаю, що в команді Зеленського багато юристів нового покоління, і, я думаю, від них очікують, що вони будуть дистанціюватися від такого роду заяв і зміцнять верховенство права. У справі із Гонтаревою є правові методи. А не викрадати».