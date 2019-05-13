НБУ програв апеляцію у справі про інвестиційну перевірку «Приватбанку», готує касацію

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 13 травня відхилив апеляцію Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду щодо перевірки «Приватбанку» напередодні націоналізації, повідомляє НБУ.

Цим рішенням Окружний адміністративний суд задовольнив позов кіпрської компанії Triantal Investments і скасував розпорядження НБУ щодо проведення інвестиційної перевірки «Приватбанку».

У НБУ заявили, що готують касаційну скаргу на рішення суддів по апеляції.

«Перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, є не тільки одним з пріоритетних завдань регулятора, що є складовою забезпечення фінансової стабільності в Україні, а й належить до його виключних повноважень, закріплених законом», – йдеться в заяві регулятора.

НБУ наполягає на тому, що рішення про визнання «Приватбанку» неплатоспроможним та його націоналізацію ґрунтувалися на від’ємному значенні регулятивного банку фінансової установи. Претензії кіпрської фірми вважають спробою колишніх акціонерів банку оскаржити націоналізацію.

«Нагадаю, що рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» за участю держави ухвалювалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО, Урядом та міжнародними партнерами з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян», – цитують у прес-службі Нацбанку начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука.

У березні 2017 року кіпрська компанія Triantal Investments Ltd звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким регулятор ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки. Окружний суд Києва 2 березня 2018 року задовольнив цей позов.

Підсумки перевірки «Приватбанку» лягли в основу націоналізації фінансової установи в грудні 2016 року.

9 квітня ЗМІ повідомили, що Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments LTD доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них пакету акцій «Приватбанку».

Сам Коломойський заявляв: «Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.