ГПУ почала розслідувати ймовірний тиск Порошенка на суддів у справі «Приватбанку» – суд

Генеральна прокуратура України почала розслідувати ймовірний тиск президента України Петра Порошенка на суддів, які визнали незаконною націоналізацію «Приватбанку», повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«Судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації «Приватбанку», звернулися до очільників Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення, яке підлягає розгляду згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України», – розповіли в суді.

В установі зазначили, що судді просили розпочати досудове розслідування щодо глави держави Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

«Судді зазначали, що керівництво держави, коментуючи їх рішення про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», зробило заяви, що є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість», – йдеться в повідомленні.

Судді також просять Вищу раду правосуддя ініціювати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Після цього Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оборони про можливі загрози внаслідок визнання незаконною націоналізації «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.