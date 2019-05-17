Зеленський, інавгурація і багато невідомих

Як проходитиме інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського? Приїде він до Верховної Ради на броньованому автомобілі, прийде пішки чи домчить на улюбленому велосипеді? Чи вийде він після церемонії до людей? Чи прийматиме парад Збройних Сил, як робили його попередники? Станом на вечір 17 травня остаточного сценарію подій не існує, його ще доопрацьовують, стверджують джерела Радіо Свобода в адміністрації президента Петра Порошенка, в уряді та в команді Зеленського. Втім, Радіо Свобода зібрало всі подробиці, які офіційно та неофіційно озвучують ті, хто готує інавгурацію.

Перебіг інавгурації визначає спеціальна постанова Верховної Ради.

Втім, її положення є досить гнучкими. Відтак інавгурації п’ятьох попередніх президентів України відрізнялися одна від одної.

Що має бути за законом?

Президент складає присягу на урочистому засіданні парламенту.

Ці події транслюють всі загальнонаціональні телеканали.

Урочисте засідання відкриває спікер Верховної Ради, воно починається з виконання гімну України.

Голова ЦВК оголошує результати виборів президента України.

Голова Конституційного суду повідомляє про відсутність обставин, які могли б завадити переможцю виборів стати президентом, і вручає переможцю виборів текст присяги.

Обраний президент виголошує присягу, тримаючи руку на Конституції та (за бажанням) на Пересопницькому Євангелії. Підписує текст присяги і повертає його голові КСУ.

Голови ЦВК та КСУ вручають обраному президентові його посвідчення та символи влади (зокрема, це гербова печатка).

Президент проголошує своє звернення до українського народу, після чого сідає на своє місце в сесійній залі. Тоді ще раз лунає гімнУкраїни.

Під час та після інавгурації українські президенти робили й інші речі, не заборонені законом: наприклад, виходили на вулицю до громадян і продовжували свій виступ перед ними.

Ще одна постанова Верховної Ради визначає дату конкретної інавгурації шостого презизента України Володимира Зеленського: 20 травня о 10.00.

Хто готує інавгурацію?

Коло осіб, які входять до оргкомітету, своїм указом від 16 травня визначив президент України Петро Порошенко.

Серед них – представники обраного президента України, працівники апарату Верховної Ради, очільники адміністрації президента, керівництво силових відомств (ВМС, Генштабу ЗСУ, Прикордонної служби, управління державної охорони), посадовці МЗС та інших урядових структур.

Зеленського в цій команді представляють його бізнес-партнер Сергій Шефір, адвокат Андрій Богдан та керівник продакшн-студії GoodMedia Кирило Тимошенко.

Всі вони або не беруть слухавку, або категорично відмовляються розповідати про подробиці інавгурації 20 травня.

Інші знакові постаті, які готують інавгурацію – голова АП Ігор Райнін, очільник МЗС Павло Клімкін, київський міський голова Віталій Кличко, міністр культури Євген Нищук.

Репетиція – в неділю

Джерела Радіо Свобода у парламенті та в оточенні Петра Порошенка повідомили, що список оргкомітету, який готує інавгурацію – великою мірою умовний.

«Сценарій інавгурації Володимира Зеленського готує команда Зеленського. Так, регламентний комітет Верховної Ради, фактично, не при ділі», – зауважив співрозмовник Радіо Свобода у парламенті.

Інше джерело, людина з оточення Порошенка, зауважила: представники «ЗеКоманди» взяли ініціативу до своїх рук, водночас – урочистості будуть «досить скромними».

«Остаточний сценарій буде не раніше вечора суботи, а репетиція відбудеться у Верховній Раді в неділю», – повідомило джерело Радіо Свобода.

Ще одне джерело в оточенні президента Порошенка повідомило, що 15 травня відбулася закрита зустріч оргкомітету з інавгурації. Зеленського там представляли чотири особи, серед яких найбільше інтересу до всіх процедур та до нюансів роботи президентського апарату виявляв адвокат Андрій Богдан. «Виглядає, що саме Богдан поводиться як майбутній голова АП», – припустив співрозмовник Радіо Свобода.

Що ж роблять різні відомства до дня інавгурації?

У Міноборони Радіо Свобода наголосили, що масштабного військового параду (на якому новий президент зазвичай приймає рапорти від родів військ), найімовірніше – не буде. Однак уточнили, що за вихідні ситуація може змінитися.

У Мінкульті заявили, що наразі не отримували жодних пропозицій та документів від оргкомітету, та (станом на вечір 17 травня) не брали участі в його роботі.

В управлінні державної охорони наголосили: вони беруть участь у подіях, охороняючи чинного президента, а після інавгурації – нового главу держави. Інших подробиць не розголошували, посилаючись на «питання безпеки» і на те, що є ризики російського втручання у події 20 травня.

Значний шмат роботи виконує МЗС: на дипломатичному відомстві – запрошення та супровід всіх іноземних делегацій, глав держав та представників міжнародних організацій.

Іноземні гості: хто приїде?

Очікують, що на інавгурацію Володимира Зеленського прибуде ціла низка глав інших держав та міжнародних делегацій, однак їхня кількість була б ще більшою, якби Верховна Рада погодилася на пропозицію Зеленськогота призначила інавгурацію на неділю, 19 травня, зауважив у коментарі Радіо Свобода речник виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Рада знову вчинила так, як вона вважає за потрібне, не зважаючи на позицію Володимира Зеленського та на здоровий глузд

«Я гадаю, за п’ятницю та суботу ми отримуємо повний перелік тих, хто прибуде. Сподіваюся, представники багатьох держав виявлять бажання бути присутніми на інавгурації новообраного президента України. Однак Рада знову вчинила так, як вона вважає за потрібне, не зважаючи на позицію Володимира Зеленського та на здоровий глузд. Вони не дослухалися та не проголосували за 19 травня. Це скоротило кількість делегацій та лідерів держав, які можуть бути присутніми. Адже графік вихідного дня їм набагато легше перебудувати, ніж графік понеділка», – зауважив Разумков.

Станом на вечір 17 травня з’явилася попередня інформація про те, хто з високих іноземних представників приїде на складання присяги новим презиеднтом України, повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Ми розіслали запрошення на інавгурацію до глав держав та урядів більшості країн світу. Серед запрошених зокрема – поважні особи з країн Євросоюзу та «Групи Семи», – розповіла речниця МЗС України. – Вже маємо підтвердження, що на інавгурацію планують прибути президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, крім того – віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, високі представники НАТО… А також – американська та канадська делегації. Але через різницю в часі їхній склад потребує уточнень. До церемонії також долучаться парламентські делегації країн-членів ЄС та « Групи Семи».

Свою присутність вже особисто підтвердила президент Литви України Даля Грібаускайте.

«Україна – дуже близька для нас країна. Литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності», – цитує Далю Грібаускайте її адміністрація.

Залишається інтрига щодо президента Польщі Анджея Дуди. У посольстві Польщі в Україні кажуть, що «ще не визначилися», хто саме представлятиме цю державу 20 травня у Києві.

І далі за розкладом...

Інавгурація українських президентів не завжди обмежувалася стінами парламенту. Так, Леонід Кучма, перемігши на виборах удруге, зачитував клятву та брав до рук булавув у палаці «Україна». Віктор Ющенко після церемонії у Верховній Раді вийшов до людей на майдан Незалежності і продовжив свій виступ там. Петро Порошенко після Верховної Ради приймав парад представників усіх родів військ на Софійській площі.

Що ж до Зеленського, точно відомо лише про дві локації: складання присяги у Верховній Раді та зустрічі з іноземними делегаціями поруч, у Маріїнському палаці. Про це повідомив Радіо Свобода речник «ЗеКоманди» Дмитро Разумков.

Він не виключив того, що 20 травня цього року Володимир Зеленський вийде на вулицю та поспілкується з громадянами

«Чи будуть публічні заходи? Точно ще невідомо. Але Володимир Олександрович завжди був відкритим і публічним, думаю, так буде і надалі», – повідомив Разумков.

Невдовзі сам Зеленський закликав українців прийти в день інавгурації до Маріїнського парку, що навпроти однойменного палацу та Верховної Ради.

Великий прямий ефір з інавгурації Зеленського та пов’язаних з нею урочистостей анонсувала «ТСН». Всі ці події відбудуться у проміжку з 9.00 по 12.00, в цей час триватиме і трансляція, розповіла Радіо Свобода Світлана Павелецька, піар-директор «1+1 Медіа».

«ТСН» не має якогось ексклюзивного права на телемарафон, пов’язаний з інавгурацією, ця опція доступна для всіх телеканалів», – уточнила вона.

Співвласником «1+1 Медіа» є Ігор Коломойський, який називає себе бізнес-партнером Володимира Зеленського, ділові стосунки з ним підтверджував і сам обраний президент. Саме «1+1» кілька років транслював серіал Зеленського «Слуга народу» та продукти «95 кварталу», а потім надавав Зеленському-кандидатові ефірний час – чи не найбільше з-поміж решти українських медіа.

Фактор Коломойського

Великий бізнесмен Ігор Коломойський, зі свого боку, повідомив в інтерв’ю програмі «Схеми», що на інаугурацію Володимира Зеленського він не запрошений.

При цьому на урочистий банкет, який має відбутися цього ж дня, він, імовірно, прийде. У 2014 році Коломойський був присутній на інавгураційному банкеті Петра Порошенка, де, окрім нього, бачили Ріната Ахметова та інших представників великого бізнесу.

Коломойський повернувся до України з Ізраїлю 16 травня 2019 року. У той самий день, коли Верховна Рада призначила дату інавгурації обраного президента України та оголосила про розпад коаліції.

Інші гості

Зазвичай окрім депутатів Верховної Ради та іноземних гостей на інавгурацію українського президента приходять судді Конституційного суду та члени уряду. Раніше урядовці на цьому ж засіданні, після складані присяги новим президентом, заявляли про свою відставку. Зараз закон цього не вимагає, але традиція участі Кабміну в засіданні залишилася.

Однак Зеленський, схоже, вирішив змінити все це, наголошують джерела Радіо Свобода у Верховній Раді, прничетні до підготовки урочистого засідання.

«Команда Зеленського хоче «зламати систему», змінити більшість традицій. Невідомо, чи прибуде Зеленський на авто, прийде пішки, чи приїде на велосипеді. Невідомо, чи запросять на урочистості Кабінет Міністрів. Не знаємо, чи буде повний склад Конституційного суду, чи лише його голова», – визнав співрозмовник Радіо Свобода, який просить не називати його.

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16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня. До цього сам Зеленський наполягав на неділі, 19 травня.

30 квітня 2019 року Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України.

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня 2019 року, повідомляють у ЦВК.