Президент Литви Грібаускайте прибуде до Києва на інавгурацію Зеленського

Президент Литви Даля Грібаускайте прибуде до Києва на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Україна – дуже близька для нас країна. Литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності», – заявили в адміністрації Грібаускайте.

Раніше колишній президент Німеччини Крістіан Вульф теж заявив, що прибуде на присягу Зеленського.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента на 10:00 20 травня.

Прес-служба Зеленського привітала рішення парламенту, але заявила, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.