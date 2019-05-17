На інавгурацію Зеленського приїде колишній президент Німеччини

Федеральний президент Крістіан Вульф (2010 – 2012) представлятиме Німеччину на церемонії інавгурації президента України Володимира Зеленського 20 травня у Києві. Про це повідомив у мережі Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Раніше президент України Петро Порошенко видав указ про підготовку інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада України 16 травня 315 голосами призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Прес-служба новообраного президента України Володимира Зеленського привітала рішення парламенту, але заявила, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.