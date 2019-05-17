Порошенко видав указ про підготовку інавгурації Зеленського

Президент України Петро Порошенко видав указ про підготовку інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, датований 16 травня.

Для проведення інавгурації створять організаційний комітет. Міністерство закордонних справ має запросити іноземні делегації, МВС – забезпечити порядок під час підготовки та безпосередньо інавгурації.

Кабінет міністрів України та Державне управління має здійснити фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів.

Висвітлення інаугурації новообраного президента забезпечить Держкомітет телебачення та радіомовлення України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Верховна Рада України 16 травня 315 голосами призначила інавгураціюновообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Прес-служба новообраного президента України Володимира Зеленського привітала рішення парламенту, але заявила, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян й іноземних делегацій.​