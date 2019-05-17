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17 травня 2019, Київ 11:14
Новини | Політика

Порошенко видав указ про підготовку інавгурації Зеленського

Порошенко підписав указ про проведення інавгурації

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Президент України Петро Порошенко видав указ про підготовку інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, датований 16 травня.

Для проведення інавгурації створять організаційний комітет. Міністерство закордонних справ має запросити іноземні делегації, МВС – забезпечити порядок під час підготовки та безпосередньо інавгурації.

Кабінет міністрів України та Державне управління має здійснити фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів.

Висвітлення інаугурації новообраного президента забезпечить Держкомітет телебачення та радіомовлення України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Верховна Рада України 16 травня 315 голосами призначила інавгураціюновообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Прес-служба новообраного президента України Володимира Зеленського привітала рішення парламенту, але заявила, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян й іноземних делегацій.​

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