Радіо Свобода Daily: Вакарчук йде на парламенстькі вибори із власною партією

Святослав Вакарчук оголосив про створення партії «Голос»

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив 16 травня в Києві про створення політичної партії «Голос». За його словами, ця політична сила планує взяти участь у виборах до Верховної Ради.​

«Ми, партія «Голос», ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни», – заявив засновник партії.

«Наш голос звучатиме злагоджено і сильно», – додав Вакарчук і представив членів своєї команди.

Як політологи оцінюють шанси Святослава Вакарчука на парламентських виборах? Читайте у нашому матеріалі.

Депутати призначили дату інавгурації Зеленського

Верховна Рада України призначила на 10:00 20 травня інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Рішення підтримали 315 народних депутатів.

Депутати розглядали це питання 16 травня за скороченою процедурою.

У прес-службі Зеленського привітали рішення Верховної Ради з призначення дати інавгурації, але заявили, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян й іноземних делегацій.

«Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їхнє рішення і спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день», – йдеться в заяві, яку отримало Радіо Свобода.

Якими будуть подальші кроки Володимира Зеленського? Зібрали думки західних експертів.

Коломойський пвернувся в Україну

Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Про це повідомляє журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач.

Коломойський прибув в аеропорт «Бориспіль» о 20-й годині тим же літаком умовної групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT, на якому сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.

Як раніше повідомляли «Схеми», Коломойський повернувся в Україну в компанії депутата з «Відродження» Андрія Шипка і співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча.

САП відкрила кримінальне провадження проти Лещенка​

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно народного депутата Сергія Лещенка. Про це повідомляє прес-служба САП.

«Зважаючи на появу у деяких засобах масової інформації публікацій стосовно народного депутата України Сергія Лещенка, а саме купівлі елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отриманих в якості неправомірної вигоди, повідомляємо наступне. Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та викликано на допит народного депутата України Сергія Лещенка», – мовиться у повідомленні.

У САП зазначили, що досудове розслідування вестиме Національне антикорупційне бюро України, а САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

Сам Лещенко вже назвав кримінальне провадження з боку Антикорупційної прокуратури «трагіфарсом».

Рада продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада України на засіданні 16 травня продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах ще на 90 днів.

Народні депутати 236 голосами ухвалили закон, яким відтермінували запровадження штрафів за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Власники автомобілів на європейській реєстрації сьогодні другий день вимагали біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто. Це спричинило сутички в центрі столиці.

Агент Кривоніс та зомбі-будьонівці. Альтернативна історія УНР у коміксах «Воля-2»

Більшовицька армія зомбі виступає проти новоствореної Української Держави. Гетьман Павло Скоропадський наказує агентові Максиму Кривоносу зібрати команду й розшифрувати секретні документи противників. Так зав’язуються події коміксу «Воля-2» про перипетії української революції 1917–1921 років, подані через мікс альтернативної історії, фентезі та екшн.

Це вже другий том коміксів про історію сторічної давнини, коли Україна намагалася вибороти незалежність, створений українським видавництвом коміксів The Will Production​.

Поговорили з менеджеркою проекту про те, чому важливо говорити про історію України та яке продовження чекає на проект. Читайте тут.

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