Вакарчук: проба «Голосу»

Євген Солонина

Аліна Туришин

Ірина Скишляк

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оголосив, що йде на парламентські вибори-2019 на чолі новоствореної партії «Голос. Партія справжніх змін». За словами Вакарчука, його місія – зберегти прозахідний курс України, але змінити стару й корумповану політичну систему. Новий політичний лідер показав кількох членів своєї команди, але наголосив: головний її учасник – українська молодь. Соціологи визнають, що нинішній рейтинг Вакарчука як лідера політичної партії – невисокий, але до парламентських виборів усе може змінитися. Політологи ж вказують одразу на декілька чинників, які ставлять парламентський результат українського співака під сумнів.

16 травня Святослав Вакарчук покликав медіа і всіх охочих на Старокиївську гору, звідки, на думку істориків, взяла початок українська столиця. Одягнений у потерті джинси та темно-синю вишиванку, Вакарчук вийшов на імпровізовану сцену. Він заявив про створення партії «Голос» і про те, що йде з нею на парламентські вибори.

«Ми, партія «Голос», ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни», – заявив засновник партії», – говорить Вакарчук.

Він помітно хвилюється, походжає сценою і говорить з невеликими паузами, наче ретельно добирає слова.

У якийсь момент Святослав кличе на сцену кількох людей, які стануть ядром його команди. А потім – закликає виходити на сцену молодь, яка спостерігала за його брифінгом. Саме українську молодь він називає найважливішим членом своєї команди, а головну мету своєї роботи в парламенті – щоб ця молодь не була вимушена їхати за кордон.

Юнаки і дівчата виходять на сцену у вишиванках і знімають селфі: чи випадково, чи навмисно Вакарчук оголосив про своє повернення в політику саме у Міжнародний день вишиванки.

​«Слова, слова – немов вуаль»: якою буде партійна програма?

На Старокиївській горі фронтмен «Океану Ельзи» озвучив найважливіші тези своєї партійної програми.

Інтереси громадян України – понад усе

Екзистенційний вибір України – це Європа

Закон ­– один для всіх

Вільна економіка – без олігархів

Олігархи вже неконтролюватимуть медіапростір в Україні,

Влада – підзвітна громадянам України

Депутати не повинні мати змоги збагачуватися: мають іти з парламенту з тими ж статками, з якими прийшли до нього.

«Є ще багато інших ідей, які розробляє велика команда експертів, що працює з нами. Але все-таки це тільки ідеї, найголовніше – люди, які їх реалізують», наголошує Святослав Вакарчук. І кличе на сцену членів своєї команди.

«І все буде добре. Настане наш час»: в команді Вакарчука – реформатори, «кіборги» й молодь

Ось ті, хто вийшов на сцену до Святослава:

Юлія Клименко – економістка, випускниця Києво-Могилянської академії, Міжнародного інституту менеджменту та Інституту управління нерухомістю США. Після Революції Гідності – член

– економістка, випускниця Києво-Могилянської академії, Міжнародного інституту менеджменту та Інституту управління нерухомістю США. Після Революції Гідності – член Ярослав Юрчишин – антикорупційний активіст. Донедавна –

– антикорупційний активіст. Донедавна – Юрій Соколов – завідувач відділенням Інтервенційної кардіології Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска». Почесний член Європейського товариства кардіологів. Ініціював створення в Україні центрів, які допомагають лікувати наслідки інфаркту: безкоштовно проводять коронарне стентування, ця процедура в рази зменшила смертність від інфаркту в Україні.

– завідувач відділенням Інтервенційної кардіології Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска». Почесний член Європейського товариства кардіологів. Ініціював створення в Україні центрів, які допомагають лікувати наслідки інфаркту: безкоштовно проводять коронарне стентування, ця процедура в рази зменшила смертність від інфаркту в Україні. Андрій Шараскін , позивний «Богема» – один із захисників Донецького аеропорту. Театральний актор і режисер, у березні 2014 року він став бійцем «Правого сектора», і невдовзі вирушив у ДАП.

, позивний «Богема» – один із захисників Донецького аеропорту. Театральний актор і режисер, у березні 2014 року він став бійцем «Правого сектора», і невдовзі вирушив у ДАП. Соломія Бобровська – виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації у 2016—2017 роках. Активістка Громадського руху «Чесно. Фільтруй Раду!».

«Твоя земля чекає на Захід або на Схід»: виборець Вакарчука – хто він?

Сьогодні рейтинги Вакарчука є недостатніми для того, щоб його політична сила пройшла до парламенту, свідчить останнє дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Серед виборців рівень підтримки політичних сил станом на першу половину травня є таким:

«Слуга народу» (Володимир Зеленський) – 29,5% (39,9% серед тих, хто визначився та планує голосувати);

«Опозиційна платформа – За Життя» (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук) – 8,1% (10,9%);

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 7,8% (10,6%);

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 6,7% (9,1%);

«Сила і Честь» (Ігор Смешко) – 3,8% (5,1%);

«Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) – 3,7% (5,0%);

«Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» (Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Вадим Новинський) – 2,6% (3,5%);

Радикальна Партія Олега Ляшка – 2,4% (3,3%);

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»– 1,8% (2,4%);

Об’єднання «Самопоміч»– 1,5% (2,0%);

Партія Святослава Вакарчука («Голос»)– 0,7% (0,9%).

Для порівняння, ще півтора роки тому, до президентських виборів, рейтинги Вакарчука були значно вищими.

Такий розподіл симпатій викликаний тривалою невизначеністю щодо того, чи повертається Святослав Вакарчук до політики, чи ні,припускає голова фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Проте вона не виключає, що після оголошення музиканта про похід у парламент ситуація швидко змінюватиметься.

«Рейтинг» – показує такі результати, бо люди досьогодні не знали, піде він (на вибори) чи ні. Показник Вакарчука вже зменшувався так раніше, коли виборці не знали, чи піде він у президенти. Але і досі – дуже багато невідомих. Чи буде в нього змога «спілкуватися через телевізор»? Чи зацікавлені в ньому інші політичні сили, чи дадуть вони необхідний йому простір? Якими будуть вибори: достроковими чи вчасними? Голосуватимуть за нього – так звані «прогресори». Тобто прихильники реформ, молодь, жителі західних регіонів».

Ірина Бекешкіна припускає, що «Голос» Вакарчука частково відбиратиме виборців у політичних проектів Зеленського, Порошенка, Гриценка, і «те що лишилося в «Самопомочі».

Вакарчук може поїздити по країні, може сполучати зустрічі з виборцями із концертами. На нього ж прийдуть стадіони!

«Святославу Вакарчуку вчасні вибори більш вигідні, ніж можливі дострокові, – пояснює Бекешкіна. – Може поїздити по країні, може сполучати зустрічі з виборцями із концертами. На нього ж прийдуть стадіони!».

Партії «Голос» буде важко «вміститися» за електоральний стіл, де вже «пасуться» Порошенко, Гриценко, Смішко і Садовий, заявляє експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.

Є такий український вислів: «У свинячий голос». Якби ця партія була створена хоча б півроку тому, і Вакарчук брав участь у виборах президента, то в неї могли б бути якісь перспективи.

«Є такий український вислів: «У свинячий голос». Він означає запізнення. Якби ця партія була створена хоча б півроку тому, і Вакарчук брав участь у виборах президента, то в неї могли б бути якісь перспективи. Подивімося, на якому електоральному полі буде «пастися» партія Вакарчука. На тому ж самому, що і в пана Порошенка, в Гриценка, Смішка, і, великою мірою, в Садового, – пояснює Матвієнко. – Це такий собі стіл, і йому «втовпитися» туди буде доволі складно. Зараз, коли вони створюють цю партію, я там не бачу принципово нових суспільно значущих ідей. Тобто і змістовно, й ідейно, і персонально, кадрово вони не можуть запропонувати представникам українського суспільства щось таке надзвичайно цікаве, щоб вони переорієнтувалися. Тому, я взагалі не ставлюся серйозно до цієї політичної ініціативи».

На думку Матвієнка, до підтримки Вакарчука можуть долучитись, перш за все, непарламентські партії, чи, можливо, політики, які під час виборчих перегонів з’ясують, що їх не взяли до своїх списків інші політичні сили.

Вакарчук намагається «грати» в ту ж гру, що і Зеленський на президентських виборах, але для успіху йому забракне часу, стверджує політтехнолог Олексій Голобуцький.

У Вакарчука часу, фактично, немає. Зрозуміло, що він буде грати на полі так званих націонал-демократичних партій

«Поки що головний резерв – це сам Вакарчук. Те, що вони, вивчаючи успіх Зеленського, намагатимуться теж «грати» в таку собі антисистемну партію – це зрозуміло. Те, що ментальність його виборців близька до виборців Зеленського і вони проживають у центральній і західній Україні, теж зрозуміло. А далі все залежить від Вакарчука. Виборцям потрібні нові обличчя, якими ані Зеленський, ані Вакарчук не є. Зеленський – не дав жодного нового сенсу. Для багатьох це було просто голосування проти Петра Порошенка. Судячи з дати інавгурації (20 травня) – можливо, будуть дострокові парламентські вибори. У Вакарчука часу, фактично, немає. Зрозуміло, що він буде грати на полі так званих націонал-демократичних партій, і, в першу чергу, того ж самого Порошенка. Серед тих, кого ми чули, йде (на парламентські вибори) і Луценко, і Гройсман, і Кличко. Найбільш готовий, звичайно, Порошенко. Йому тільки перейменувати партію і оновити список», – пояснює політтехнолог.

Водночас, на думку Олексія Голобуцького, поява біля Вакарчука будь-якого старого політика може викликати у виборця забагато запитань.

«Шукай в бюлетені мій слід»: за яких умов партія Вакарчука потрапляє до парламенту

Зрештою, чи вистачить потуги одному з найпопулярніших українських музичних виконавців пройти до парламенту?

Мінливість та непослідовність Святослава Вакарчука, яка тягнеться ще з президентських виборів-2019, є головним мінусом його партії, вважає політтехнолог Сергій Гайдай.

«Вакарчук провів дуже дивну президентську кампанію. З одного боку – начебто відмовився (повертатися в політику). І це – нормально. А з іншого – робив заяви на кшталт «Голосуй не по-приколу!». Це – не політична мова. Політик повинен бути зрозумілим і чітко артикулювати свої плани. Так само і зараз. Досі незрозуміло: піде – не піде? Якщо піде, то з ким, для чого, які в нього цілі?»,– запитує політтехнолог.

Покинути музичну кар’єру і піти до парламенту, щоб змінити Україну – це шляхетний намір, визнає політолог Володимир Цибулько. Однак він згадує про чинники, які можуть або посприяти співаку і політику, або звести передвиборчі зусилля нанівець.

«Справжньою проблемою для Святослава Вакарчука стане партійна інфраструктура. Проте можна згадати, як Олег Ляшко, цієї інфраструктури не маючи, взяв участь у президентських виборах-2014, а потім провів успішну парламентську кампанію. Вакарчук не має за плечима результату на президентських перегонах. Але має високі рейтинги, які він спробує конвертувати в результат. Треба дивитися, хто з телеканалів підтримає його на виборах. Від цього залежить дуже багато.

Хто з великих фінансових груп чи громадських рухів робитиме ставку на Вакарчука? Володимир Цибулько припускає, що один з топ-бізнесменів вже ухвалив рішення.

«Думаю, бізнесмен Віктор Пінчук буде співпрацювати. Водночас дивно, чому в його команді не з’явився ніхто з групи Aspen Ukraine. Це було би цілком логічно. Втім, імовірно, ми побачимо, як вони підтримують на парламентських перегонах зовсім іншого лідера».

При цьому Вакарчук вже запевнив, що кошти на парламентську кампанію дає, зокрема, середній та малий бізнес, але не «олігархи».

«Ми не беремо жодної копійки в олігархів і не будемо з ними ніколи ні про що говорити. Все своє життя, коли я займався музикою, я заробляв гроші від того, що велика кількість звичайних українців давала нам через квитки свої гроші. Більша частина грошей, які ми зараз збираємо, надходить від малого, середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти»,– обіцяє політик.

«Мало хто знає, що буде з ним»: найцікавіше про Вакарчука