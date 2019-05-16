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16 травня 2019, Київ 21:34
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Інавгурація Зеленського: дата визначена, але інтрига лишається

Інавгурація Зеленського: дата визначена, але інтрига лишається
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Верховна Рада визначилася з днем інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Вона відбудеться 20 травня о 10.00 годині. Одна інтрига зникла – дату визначено, але залишається інша – чи розпустить Верховну Раду Володимир Зеленський після отримання президентської влади. Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати України Ганна Гопко, Віталій Купрій, Леонід Ємець, а також член команди новообраного президента України Володимира Зеленського Сергій Бабак. Ведучий: Віталій Портников.

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