Інавгурація Зеленського: дата визначена, але інтрига лишається

Верховна Рада визначилася з днем інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Вона відбудеться 20 травня о 10.00 годині. Одна інтрига зникла – дату визначено, але залишається інша – чи розпустить Верховну Раду Володимир Зеленський після отримання президентської влади. Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати України Ганна Гопко, Віталій Купрій, Леонід Ємець, а також член команди новообраного президента України Володимира Зеленського Сергій Бабак. Ведучий: Віталій Портников.