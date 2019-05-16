У Кремлі заявляють, що не отримували запрошення на інавгурацію Зеленського

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що в Кремлі не отримували запрошення на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Наскільки я знаю, ніяких не було запрошень, ні на яких рівнях. Я не знаю точно, яка практика в Україні, тому що, наприклад, у багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких іноземних лідерів або гостей», – цитують речника Володимира Путіна російські державні новинні ЗМІ.

Він також заявив, що наразі не знає про плани із проведення зустрічі або телефонної розмови Путіна з Зеленським.

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Верховна Рада України 16 травня 315 голосами призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Прес-служба новообраного президента України Володимира Зеленського привітала рішення парламенту, але заявила, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян й іноземних делегацій.