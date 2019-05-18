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18 травня 2019, Київ 22:15
Новини | Політика

У МЗС оновили дані, хто приїде на інавгурацію Зеленського

Церемонія інавгурації запланована на 20 травня

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Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко оприлюднила у Twitter оновлення щодо того, хто із іноземних політиків підтвердили свої наміри прибути на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

Окрім п’яти президентів (Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини), за її словами, на церемонії буде присутній віце-президент Туреччини, прем’єр-міністр Молдови, віце-прем’єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністр енергетики США, міністр оборони Канади, міністр з питань Європи Франції, очільник МЗС Польщі та «понад 40 інших високих представників».

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Інавгурація президента. Якими були церемонії попередніх президентів – відео
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Інавгурація президента. Якими були церемонії попередніх президентів – відео

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