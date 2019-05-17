Зеленський запрошує прийти до Маріїнського парку в Києві в день інавгурації

Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців прийти до Маріїнського парку в Києві 20 травня, у день інавгурації.

«Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч», – написав Зеленський у Facebook.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.