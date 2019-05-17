Позачергові вибори для Зеленського – це ідеальний варіант. Нічого не треба робити – Давидюк

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, політолог; Володимир Кампо, суддя КСУ у відставці; Антон Геращенко, народний депутат України («Народний фронт»)

У Верховній Раді офіційно перестала існувати коаліція. Фракція «Народний фронт» вийшла з її складу. Тепер парламент має аж 30 днів на формування нового складу коаліції. Окремі депутати сподіваються, що тепер новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити Верховну Раду, щоб провести дострокові парламентські вибори.

Віталій Портников: Пане Давидюк, ви уявляєте собі ситуацію, за якої президент України піде на розпуск парламенту, не маючи на це відповідних юридичних підстав?

І що таке інституційно «ЗеКоманда»? Але вони намагаються всюди входити, імітувати певну роботу

​Микола Давидюк: Юридичні підстави можна створити. Як показує український політичний досвід, адміністративний суд може творити чудеса. При чому, такі чудеса, які навіть у дитячих книжках не снилися. Якщо розчерком пера може з’явитися таке рішення, президент може спробувати на нього спиратися. Чи буде така новообрана Верховна Рада успішною – сумніваюся.

Для Зеленського зараз вигідно тягнути час. Цей клінч, в який він входить з парламентом, вигідний – у нього ще неготові кадрові призначення

Якщо він піде по сценарію суду і рішення буде про повну мобілізацію всіх тих, хто підтримував Зеленського, вони будуть намагатися протискати ці рішення. Зараз намагаються «кошмарити» з різних сторін, наприклад, генпрокурора, Верховну Раду, вони дають уряду, що робити з «Нафтогазом». Хоча дуже часто ці рекомендації безпідставні – це взагалі не в їхніх повноваженнях. І що таке інституційно «ЗеКоманда»? Але вони намагаються всюди входити, імітувати певну роботу, не маючи реального офісу, куди зайти і почати президентствувати.

Якщо буде рішення брати Верховну Раду позачерговими штурмом, то мобілізують максимум зусиль. Бо це спіткання може йому дуже дорого коштувати. Це однозначно будуть програні вибори, а в перспективі, тобто рік-два, можуть бути програні президентські дочасно. Для Зеленського зараз вигідно тягнути час. Цей клінч, в який він входить з парламентом, вигідний – у нього ще неготові кадрові призначення. І приліт Коломойського, і його активність в медіа – це все якраз таки були розмови, кого назначати. Зеленський насправді й не був готовий на наступний день зайти в кабінет.

Позачергові вибори зараз для Зеленського – це ідеальний варіант. Нічого не треба робити, знову обіцяти, зосереджуватися на попередніх джерелах зла...

Чи хоче він розпустити Верховну Раду – однозначно. У цьому є супервелика політична логіка – не треба буде надалі ухвалювати політичні рішення, не треба буде надалі розчаровувати свій електорат. Його електорат вихований, з однієї сторони, фільмом «Слуга народу», з іншого – програмою «Країна мрій». Про реальну політику він навіть слухати не хоче, що треба буде робити важкі, серйозні кроки, непопулярні. Якщо він це почує до парламентських – все, буде шматками відпадати до інших проектів, нових проектів, політичних партій. Позачергові вибори зараз – для нього (Зеленського – ред.) це ідеальний варіант. Нічого не треба робити, знову обіцяти, зосереджуватися на попередніх джерелах зла... Тому для нього це сценарій супер!

Йому потрібен новий парламент, бо цей він демонізував, він його хоче знищити, розпустити і завести туди свою «Лігу смігу» і вершити все «тільки найкраще»

Можуть створити нову коаліцію. Це виклик для Зеленського. Вона ж може бути, скажімо так, «Зецентрична», якщо частина депутатів, яка сьогодні вийшла, бо є ж відверті симпатики навіть в списку тих, хто вийшов, і «важковаговики» також магнітять до себе велику кількість тих, хто готовий би підтримати Зеленським цю коаліцію. Чи потрібна ця коаліція Зеленському? Ні. Йому потрібен новий парламент, бо цей він демонізував, він його хоче знищити, розпустити і завести туди свою «Лігу смігу» і вершити все «тільки найкраще». Нова коаліція, яка буде – це буде просто технічне рішення, яка може протягнути певну кількість часу, а потім злитися і піти на чергові вибори.

Третій сценарій – вони очікують рішення суду, що, наприклад, вихід з коаліція – це для того, щоб Зеленський пішов на сценарій ухвалення незаконного рішення або сумнівного рішення, яке базуватиметься на рішенні адміністративного суду, але просто намагаються демонізувати Зеленського, що, мовляв, він пішов таким шляхом, який поставив під сумнів саму законність такого рішення.

– Пане Геращенко, ви сьогодні вийшли з коаліції чи, як стверджує прес-служба новообраного президента Володимира Зеленського, коаліції немає з того моменту, як її залишили фракції «Самопомочі», «Батьківщини», «Радикальної партії»? Коли зникла коаліція?

Все, що буде пропонувати президент Зеленський, все, що потрібно українському народу, «Народний фронт» підтримає

​Антон Геращенко: Депутатів повинно було бути на момент створення коаліції 226. Це гарантовано Конституцією. Скільки депутатів повинно бути після того, як прем’єр-міністра обрали і працює уряд – це питання, на яке повинен дати відповідь і роз’яснення КСУ. Але без «Народного фронту» коаліції точно не існує. І зараз почався відлік 30 днів, передбачених Конституцією на створення нової коаліції.

«Народний фронт» готовий підтримати всі позитивні пропозиції нового президента Зеленського і щодо прийняття закону про зняття депутатської недоторканності, і закону про імпічмент президента, і закону про слідчі комісії. Все, що буде пропонувати президент Зеленський, все, що потрібно українському народу, «Народний фронт» підтримає. Я буду підтримувати всі законні дії президента Зеленського і не буду підтримувати всі незаконні, антиконституційні дії.

– Пане Кампо, ви погоджуєтеся з думкою, що саме суд може вирішити питання, що будуть дочасні парламентські вибори в Україні?

Політичні підстави для дострокового припинення повноважень парламенту є

​Володимир Кампо: Це не обов’язково. Конституція дає нам можливість тлумачити її положення і прийти до розумних висновків. Питання дострокових виборів треба розглядати у контексті форми правління. Якщо стоїмо на позиціях парламентсько-президентської форми, то існує дві підстави для дострокового припинення повноважень парламенту. Політичні – це ст. 77, частина ІІ. І юридичні або підстави, передбачені статтею 90 Конституції України в частині ІІ.

Для парламентсько-президентської форми правління головними підставами є політичні підстави, наприклад, які пов’язані з обранням нового президента, з значною втратою довіри виборців до парламентарів, тощо. Парламент сьогодні став на позицію, яка більш характерна для президентсько-парламентської форми правління. При такій формі правління президент може розпускати парламент тільки у чітко визначених випадках, які парламент тлумачить саме через ст. 90. Тут є певні розходження. Якщо команда Зеленського виходить з того, що у нас парламентсько-президентська республіка, то парламент виступає з позиції президентсько-парламентської. Політичні підстави для дострокового припинення повноважень парламенту є.

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