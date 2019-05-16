Гопко: перший тест для Зеленського – Путін, другий – олігархи

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Ганна Гопко, Віталій Купрій, Леонід Ємець, член команди Володимира Зеленського Сергій Бабак.

Верховна Рада визначилася з днем інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Інавгурація відбудеться 20 травня о 10 годині. Одна інтрига зникла – дату визначено, але залишається інша, не менш важлива – чи розпустить Верховну Раду Володимир Зеленський після отримання президентської влади?

Віталій Портников: Пані Гопко, у чому був сенс цієї «боротьби за інавгурацію»? І чи розпустить президент парламент, чи ні?

Можливо, хтось не хоче, щоб за ці 4 місяці до чергових виборів люди розчарувалися у президентові Зеленському

​Ганна Гопко: 19 травня, яке було запропоноване новообраним президентом як день інавгурації, коли ми всі вшановуватимемо пам'ять жертв політичних репресій, було не дуже вдалим числом. Нарешті, я сподіваюся, з дискурсу, з обговорень на кухнях зникне ця тема інавгурації, натомість побачимо обговорення важливих питань для долі людей. Відповідно до закону, інавгурація могла відбутися між 3 травня і 3 червня.

Парламент проголосував за 20 число. Це вже конструктивний підхід до співпраці з новообраним президентом

Ця тема (дострокового розпуску парламенту – ред.) є абсолютно штучною. Якщо б до завершення цієї каденції парламенту залишався рік-два, розуміли б чітко, що є певний сенс. А коли між достроковими і черговими виборами лише 2 місяці, то чітко розуміємо, чому комусь вигідні дострокові вибори. Можливо, хтось не хоче, щоб за ці 4 місяці до чергових виборів люди розчарувалися у президентові Зеленському.

Парламент проголосував за 20 число. Це вже конструктивний підхід до співпраці з новообраним президентом. Якщо будуть дострокові вибори, то можемо забути про відкриті списки, про можливість ухвалення Виборчого кодексу.

Приїхав Коломойський вже сьогодні, щоб теж якось сприяти повному перезавантаженню влади і створенню для себе більших можливостей впливу на ті рішення, які йому потрібні.

Дуже добре, що в президента була б повнота влади (у разі дострокових парламентських виборів – ред.), у держави стільки викликів! Це буде перший тест – з Путіним, другий тест – з олігархами. Я хотіла б побажати новому президенту зібрати всіх олігархів (Фірташа, Ахметова, Коломойського, Пінчука), посадити за один стіл і їм чесно сказати: а тепер ви всі живете за правилами, платите податки, ваші телеканали підтримують реформи, а не розповідають про позаблоковість й інші антиукраїнські речі.

– Пане Купрій, за вашу постанову по даті інавгурації сьогодні якраз проголосувала більшість народних депутатів України. А як ви вважаєте, парламентські вибори мають відбуватися дочасно чи у визначений термін?

Йому можуть покласти на стіл певну заяву про створення нової коаліції. Тоді зупиняться всі можливості перезавантажити владу.

​Віталій Купрій: Я підтримав би законодавство про пропорційну систему. Але зараз не вдасться знайти голоси депутатів. Припинення повноважень Верховної Ради – підстави є законодавчі. Але чи зможе це зробити новообраний президент? Якщо президент захоче скористатися цією можливістю, може тоді звернутися, за законом, до керівників фракцій для проведення консультацій. Йому можуть покласти на стіл певну заяву про створення нової коаліції. Тоді зупиняться всі можливості перезавантажити владу.

Кілька днів тому Юлія Тимошенко заявила про проведення консультацій за формування певної позиції у парламенті, можливо, для проведення президентських ініціатив. Якщо буде «Батьківщина», можливо, частина «Самопомочі» захоче приєднатися, частина БПП, то це буде спроба надалі узурпувати владу. Режим Порошенка ж нікуди не піде. Уряд Гройсмана продовжуватиме бюджетний процес.

– Пане Ємець, може ви самі себе обхитрили? Замість того, щоб чітко сказати, що Верховна Рада України визначає день інавгурації тоді, коли це вважає за потрібне депутатський корпус, тому що це подія, пов’язана з повноваженнями Верховної Ради, а не з повноваженнями чинного чи новообраного президента України, ви почали говорити, скориставшись тезою голови Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, про те, що не можна 19-го проводити інавгурацію не тому, що просто депутати не збираються цю дату визначати, а тому, що це День пам’яті жертв політичних репресій. І самі себе загнали в цей куток... Це типовий приклад політичного самообману, тільки коли його робить велика кількість людей, думаючи, що ніхто нічого не помічає.

Було ухвалене рішення на вимогу депутатів, які вважали неприйнятною інавгурацію 19-го числа

​Леонід Ємець: Певен, що частина депутатів може абсолютно самообманюватися таким чином. Але відкриєте законодавство, побачите, що дата (не лише день, а й час) призначається після погодження. Одноособове рішення парламенту без погодження з президентом – це означало б, що парламент готовий увійти в конфлікт і піти в опозицію до президента.

Було ухвалене рішення на вимогу депутатів, які вважали неприйнятною інавгурацію 19-го числа, що цього наша фракція не підтримуватиме. Найближча дата, яка можлива з усіх передбачених календарем до 19-го числа, – це 20-е число. Ближчої дати до 19-го числа, ніж 20-е, просто не існує. Тому це вважайте максимально можливим компромісом.

– Пане Бабак, а у вас будуть всі ці олігархи, яких ми бачили на останній інавгурації Петра Порошенка, чи хтось не прийде? І з вами узгоджували дату 20 травня? Чи готовий Володимир Зеленський розпускати Верховну Раду і призначати дострокові вибори на літо?

Президент не буде просити, щоб для нього перекривали дороги

​Сергій Бабак: Дуже у цьому (в присутності олігархів на інавгурації Зеленського – ред.) сумніваюся. Була пропозиція Володимира Зеленського щодо 19-го числа з певним часом, а Верховна Рада ухвалила по-своєму. Але добре, що хоч якесь рішення вони ухвалили. Хоча, на нашу думку, це не дуже гарна ідея. Вихідний день – було би краще, не було б таких труднощів для жителів Києва, які будуть у заторах стояти, і, найголовніше, не було б таких труднощів з запрошенням іноземних гостей, чий графік набагато простіше скорегувати в неділю, ніж у понеділок. Президент не буде просити, щоб для нього перекривали дороги. Але 450 машин депутатів перекриють всю вулицю біля Верховної Ради.

– Може Зеленський на інавгурацію приїде на громадському транспорті?

Сергій Бабак: Може й приїде, побачимо.

– 62 автобус, пане Сергію. Зупинка в двох хвилинах від будівлі парламенту.

Сергій Бабак: Я записав.

– Чи готовий Володимир Зеленський розпускати Верховну Раду і призначати дострокові вибори?

Сергій Бабак: Є різні думки щодо того, чи можна, чи не можна розганяти Верховну Раду. Наприклад, Верховна Рада мусила б погодити з президентом дату інавгурації. Але вона не погодила. Тому я не виключаю, що президент може розігнати Верховну Раду. Але це буде виключно його рішення, він його ухвалить самостійно. Ми про це дізнаємося дуже скоро. Моя особиста думка, що інституція, яка має один з найнижчих рейтингів в країні і затягує інавгурацію президента, який був обраний з рейтингом більше 70%, не може існувати у тому вигляді, в якому вона є.

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