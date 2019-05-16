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17 травня 2019, Київ 00:38
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Що думають політики про повернення Коломойського в Україну – відео

Що думають політики про повернення Коломойського в Україну – відео
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Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Про це повідомляє журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач. Коломойський прибув в аеропорт «Бориспіль» о 20-й годині тим же літаком умовної групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT, на якому сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро. Кореспонденти Радіо Свобода запитали думки депутатів Верховної Ради з цього приводу, та як це може вплинути на українську політику.

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