МЗС назвало президентів, які вже погодилися прибути на інавгурацію Зеленського

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського наразі планують прибути президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в коментарі Радіо Свобода. Вона зазначила, що остаточна кількість іноземних представників на інавгурації наразі невідома, інформація продовжує надходити.

«Маємо підтвердження, що на інавгурацію планують прибути президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, високі представники НАТО, американська та канадська делегації, але через різницю в часі їхній склад потребує уточнень. Присутність потербує додаткового підтвердження. До церемонії долучаться парламентські делегації країн-членів ЄС та «Групи семи», – сказала Зеленко.

Вона зазначила, що Міністерство закордонних справ увійшло до організаційного комітету з питань підготовки до проведення церемонії інавгурації новообраного президента України.

«На МЗС покладена функція із запрошення і супровід іноземних делегацій. Нами розіслані запрошення до більшості країн. Це й очільники зовнішньополітичних відомств, керівників інших міністерств, повноважні особи з різних країн Європейського союзу, «Групи семи». Станом на зараз ми збираємо інформацію щодо підтверджень і рівня представленості тих чи інших держав», – заявила Зеленко.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.