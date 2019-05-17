Команда Зеленського відреагувала на розпад коаліції

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського назвала «грою» рішення «Народного фронту» вийти з коаліції у Верховній Раді.

«Сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з «коаліції». Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки – з того часу, як її залишили фракції «Самопомочі», «Батьківщини» та Радикальної партії Олега Ляшка. Тож нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше», – йдеться в повідомленні від прес-служби Зеленського.

У команді новообраного президента заявили, що «країна потребує змін і глибинних реформ».

«Це – запит українського народу. І для його реалізації потрібен дієздатний парламент», – розповіли в преc-службі Зеленського.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту 17 травня про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» та закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації, оскільки протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» створили 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Об’єднання «Самопоміч», Радикальної партії, «Батьківщини» (загалом 302 депутати).

Пізніше фракції «Самопоміч», Радикальної партії і «Батьківщини» в різний час заявили про вихід із коаліції. Після цього список депутатів, які входили в коаліції не оприлюднювали, і факт наявності коаліції в парламенті ставився під сумнів низкою депутатів.