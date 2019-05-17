У фракції БПП заявили про готовність до чергових чи дострокових виборів Ради

Парламентська фракція партії «Блок Петра Порошенка» готова «і до чергових, і до дострокових парламентських виборів», заявив голова фракції Артур Герасимов 17 травня. Так він прокоментував рішення фракції «Народного фронту» про вихід із коаліції, що привело до припинення її діяльності.

«Це рішення «Народного фронту», і це право «Народного фронту». Головне – все має відбуватися відповідно до законів України та української Конституції. Але що стосується фракції партії БПП, своїм головним завданням ми бачимо передусім забезпечення незворотності курсу України в НАТО, на європейський вектор розвитку, курсу на реформи і курсу на захист України від агресора», – сказав Герасимов журналістам у кулуарах парламенту.



Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту 17 травня про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» та закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації, оскільки протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» створили 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Об’єднання «Самопоміч», Радикальної партії, «Батьківщини» (загалом 302 депутати).

Пізніше фракції «Самопоміч», Радикальної партії і «Батьківщини» в різний час заявили про вихід із коаліції. Після цього список депутатів, які входили в коаліції не оприлюднювали, і факт наявності коаліції в парламенті ставився під сумнів низкою депутатів.